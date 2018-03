Eine große Ostereiersuche für Kinder steigt am Mittwoch, 28. März, von 14 bis 15 Uhr auf der Grünfläche zwischen der Gigelberghalle und der Stadtbierhalle in Biberach. Die Aktion ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“ von Schwäbischer Zeitung, Kreissparkasse Biberach, Ewa Riss und NIC Holzspielzeug Laupheim. Kinder dürfen die Eier suchen, die der Osterhase auf dem Gelände versteckt hat. Jedes Kind, das ein Ei gefunden hat,erhält außerdem noch eine kleine Überraschung. Des Weiteren können sich Eltern oder andere Begelitpersonen an einem Gewinnspiel beteiligen. Für die Teilnahme an der Aktion ist eine telefonische Anmeldung bei Luisa Arnold unter 07351/500-235 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.