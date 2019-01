Ortschaftsrat Bronnen beschließt Auflösung

Wie erwartet einstimmig hat der Bronner Ortschaftsrat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch seine Auflösung zur Kommunalwahl am 26. Mai beschlossen. Zuvor hatten einige Bürger die Gelegenheit genutzt, auch kritische Anmerkungen zu der Entscheidung anzubringen (siehe Extra-Bericht). Die SZ hatte bereits vergangene Woche über das Ansinnen berichtet. Denselben Schritt beabsichtigt der Oberholzheimer Ortschaftsrat, der den formellen Beschluss am Donnerstagabend fassen möchte. Stetten hält dagegen am Ortschaftsrat fest.

„Die Entscheidung gärt schon lange in unserem Gremium“, erklärte Ratsmitglied Michael Schick, der den erkrankten Ortsvorsteher Andreas Lebherz als Sitzungsleiter vertrat. Die Gründe erläuterte der Ratskollege Stefan Halder in einer von ihm und Lebherz in Absprache mit dem Oberholzheimer Ortschaftsrat erstellten Präsentation. Gewichtigstes Argument: Der seit gut vier Jahrzehnten bestehende, sechs Mitglieder starke Ortschaftsrat Bronnen habe nur beratende Funktion und sehr beschränkte Entscheidungsbefugnisse. Dies schrecke auch neue Interessenten ab, was die Kandidatensuche erschwere. „Wir haben drei neue Räte im Gremium, die mittlerweile ein wenig enttäuscht darüber sind, wie wenig sie bewirken können“, meinte Halder.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei der bislang verzögerte Ablauf von Entscheidungsprozessen, den Halder am Beispiel eines Baugesuchs aufzeigte. Der Bauherr reiche sein Gesuch beim Bauamt ein, dort werde es erstmal geprüft und bewertet, ehe es im Ortschaftsrat auf den Tisch kommt. Der müsse rechtzeitig öffentlich zu der Sitzung einladen, um dort über das Baugesuch beraten und eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat abgeben zu können. Erst in der danach folgenden Gemeinderatssitzung könne dann eine endgültige Entscheidung fallen. „Das ist ein dreistufiger Prozess mit teilweise sehr langer Dauer“, erklärte Stefan Halder. Künftig sollen solche Vorgänge effizienter abgewickelt werden können.

Sprechstunden geplant,Technikausschuss befürwortet

Mit der Auflösung der Ortschaftsräte in Bronnen und Oberholzheim solle der Gemeinderat von 14 auf 17 Mitglieder aufgestockt werden, indem Bronnen (3 statt 2), Oberholzheim (4 statt 3) und Achstetten (7 statt 6) je einen weiteren Sitz bekommen. Das sei mit dem Gemeinderat, der am kommenden Montag eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung beschließen soll, bereits abgestimmt. Je ein Rat aus Achstetten, Bronnen und Oberholzheim sollen sich die Funktion des stellvertretenden Bürgermeisters teilen, wobei die beiden letztgenannten die Aufgaben der bisherigen Ortsvorsteher übernehmen und erste Ansprechpartner für die Bürger der jeweiligen Ortschaften sein sollen. „Darüber hinaus sollen die drei Bronner Gemeinderäte regelmäßig Sprechstunden für ihre Bürger anbieten“, fügte Halder an. Außerdem befürworte der Bronner Ortschaftsrat die Gründung eines mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten Technikausschusses, dem je zwei Gemeinderatsmitglieder aus den vier Teilorten angehören sollen. Vor allem Bausachen könnten in dem Ausschuss effizienter behandelt werden.

Insgesamt verspricht sich der Bronner Ortschaftsrat neben der Verschlankung der Gremien (drei statt sechs Mandatsträger aus Bronnen) und der Reduzierung der Sitzungsanzahl einen größeren Einfluss der Teilortsvertreter im Gemeinderat. „Die meisten Informationen erhält man im Gemeinderat. Mit künftig drei statt zwei Räten aus Bronnen hätten wir mehr sachkundige Ansprechpartner für die Bronner Bürger“, meinte Michael Schick, der aktuell zusammen mit Andreas Lebherz den Teilort im Gemeinderat vertritt. „50 Jahre nach der Gemeindereform wird es Zeit, dass die Gemeinde Achstetten einen weiteren Schritt unternimmt, um das Zusammenwachsen weiter zu fördern“, lautete das Fazit von Stefan Halder.

Kritische Fragen

Durchaus kritisch gingen einige der rund 20 Zuhörer – die meisten davon Mitglieder des Gemeinderats – mit der Entscheidung, den Bronner Ortschaftsrat aufzulösen, um. Für Irritation sorgte das Ausscheren Stettens, das einem Zusammenwachsen eher entgegenzustehen scheint.

„Ich habe von der Sache aus der Zeitung erfahren und war etwas überrascht“, sagte ein Bürger. „Die Argumentation ist okay. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass Stetten offenbar nicht weiß, dass man zusammenwachsen soll.“ Er frage sich, wie das in der Praxis aussehen soll. „Das gibt Anlass zu Streit, deshalb tu ich mir schwer damit.“ Unwohl fühle er sich auch bei dem Argument, dass es zu wenige Kandidaten gebe. „Gibt es in Bronnen dann überhaupt genügend Kandidaten für drei Gemeinderatssitze?“, fragte er.

Michael Schick räumte in seiner Antwort ein, dass er anfangs auch der Meinung gewesen sei: alle Ortschaftsräte auflösen oder keinen. Mittlerweile, nicht zuletzt aufgrund der hartnäckigen Haltung der Stettener, sei er aber zur Erkenntnis gelangt, dass ein Kompromiss – also die Auflösung von zwei der drei Gremien – sinnvoller sei, als gar nichts zu tun. Und Kandidaten für drei statt bislang sechs Ämter zu finden, sei sicher einfacher. Zumal die Mandate im Gemeinderat ja auch attraktiver seien, ergänzte Stefan Halder.

„Gewisses Frustpotenzial“

Auch Bürgermeister Kai Feneberg äußerte sich als Zuhörer zu den Bedenken. „Bei vielen Ortschaftsräten ist ein gewisses Frustpotenzial vorhanden. Die gehen motiviert ans Werk und stellen fest, dass sie eine überwiegend beratende Funktion haben“, sagte Feneberg und erläuterte dies an einem Beispiel: Ein Ortschaftsrat habe mal mit viel Mühe über mehrere Monate und Sitzungen eine Konzeption zu einem Thema erstellt. Der Gemeinderat habe sich davon aber überrollt gefühlt und darauf bestanden, das Thema ganz von vorne zu beraten. „Viele Themen sind in den einzelnen Orten ähnlich. Unser Ziel ist es, diese dann auch einheitlich handzuhaben“, erklärte Feneberg.

Ein Ortschaftsrat mit sechs Mitgliedern ermögliche es aber, vielfältigere Sichtweisen auszutauschen, gab eine Zuhörerin zu bedenken. Dem entgegnete Feneberg: „Es soll wirklich so sein, dass sich der gesamte Gemeinderat intensiv um die ganze Gemeinde, also auch um Themen einzelner Orte kümmert.“ Die Themen, bei denen besondere Ortskenntnisse gefragt seien, seien ohnehin eher die kleineren, ergänzte Michael Schick. Letztlich verringere sich durch die Änderungen das Kirchturmdenken nach dem Motto, da soll sich mal der Ortschaftsrat kümmern, meinte Stefan Halder.

Ob es bei sich ändernder Einwohnerzahlen auch bei drei Bronner Gemeinderäten bleiben werde, wollte ein weiterer Zuhörer wissen. „Die drei Plätze werden in der Haupsatzung festgeschrieben und sind gesichert“, erklärte Kai Feneberg. Da die Gemeinde kurz davor sei, die Einwohnerzahl von 5000 zu überschreiten, erlaube die baden-württembergische Gemeindeordnung bald sogar eine Erhöhung der Gesamtsitze im Gemeinderat auf bis zu 22.