Orgelsommerkonzert „Pipes meet Strings“

In der Stadtpfarrkirche St. Martin findet am Sonntag, 11. September, um 16.30 Uhr das zweite Biberacher Orgelsommerkonzert unter dem Titel „Pipes meet Strings“ statt. Es spielen Miriam Klüglich, Violine, und Kantor Ralf Klotz, Orgel. Miriam Klüglich studierte nach ihrem Unterricht an der Bruno-Frey-Musikschule (Klaus Pfalzer und Günther Luderer) an der Musikhochschule Stuttgart. Mit einem künstlerischen Bachelor Violine bei Christian Sikorski vertiefte sie ihre instrumentale Ausbildung. Weitere musikalische Impulse erhielt sie bei Auslandssemestern in Prag und Montréal und bei Meisterkursen. 2020 schloss sie einen Master Kammermusik am Conservatorium Maastricht ab. Auszeichnung mit dem ersten Preis beim italienischen Kammermusikwettbewerb „Città di Barletta“. Miriam Klüglich spielt eine französische Geige von 1899.