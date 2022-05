Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche

Ein rund 45 Minuten langes Orgelkonzert steht am Sonntag, 29. Mai, in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberachauf dem Programm. Ab 17 Uhr spielt Johannes Striegel, hauptamtlicher Kirchenmusiker in der katholischen Seelsorgeeinheit Biberach, bekannte und seltene Stücke der Orgelliteratur. Den Anfang macht laut Mitteilung die Toccata und Fuge in D-Moll von J. S. Bach. Ein Werk der Klassik ist dann die Klavier-Sonatine in C-Dur des Biberacher Komponisten Justin Heinrich Knecht, die Striegel für die Orgel bearbeitet hat. Aus der siebten Symphonie von Ludwig van Beethoven wird in einer Bearbeitung von K. Sparks der zweite Satz zu hören sein, der mit seinem Stimmungsbild an eine Ballade erinnert. Die Musikwelt gedenkt dieses Jahr des 200. Geburtsjahres des französischen Komponisten César Franck. Sein Choral in H-Moll zählt durch ein freigewähltes Thema sowie mystische, fantasieartige und fugenhafte Momente zu den großen Werken der Orgelliteratur. Am Ende des Konzert erklingt Filmmusik – Thomas J. Bergersen schrieb die Musik zu Heart of Courage. Johannes Striegel dazu: „Hier werden wir an den biblischen David erinnert der mit viel Mut und Geschick den scheinbar unbezwingbaren Goliath besiegte.“ Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.