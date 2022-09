Orgel und Violine im Zusammenspiel beim Sommerkonzert

Das zweite Biberacher Orgelsommerkonzert findet am Sonntag, 11. September, um 16.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin unter dem Titel „Pipes meet Strings“ statt. Miriam Klüglich spielt an der Violine, Ralf Klotz an der Orgel, teilt eine Sprecherin der Stadt-Kirchengemeinde mit.

Auf dem Programm des Abends, den das Kantorat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde veranstaltet, stehen Werke für Violine und Orgel sowie Solostücke. Schwerpunkt bildet dabei die Musikform „Variation - Ostinato“. Neben Stücken von Johann Sebastian Bach werden unter anderem auch Werke von Tommaso Vitali und Joseph Gabriel Rheinberg gespielt. Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr.