Orchester und Chor bringen verschollenes Werk von Bizet auf die Bühne

Im neuen Jahr und zum Abschluss des Wintersemesters bringen das Hochschulorchester und der Hochschulchor auf die Bühne, was sie gemeinsam erarbeitet haben: bei einem Werkstattkonzert und in Zusammenarbeit mit Michael Sommer und seinem Playmobil-Ensemble. Zur Aufführung kommt Bühnenmusik von George Bizet unter Leitung von Professor Klaus K. Weigele. Musik-Interessierte sind ab 19 Uhr in die Aula der Hochschule Biberach eingeladen, der Eintritt ist frei.

Die Bühnenmusik von George Bizet entstand zur gleichnamigen Tragödie von Alphonse Daudet und umfasst Orchesterstücke, Chöre und Melodramen. Obwohl Daudets Schauspiel ein Misserfolg war, wurde Bizets Musik als außergewöhnlich gelungen anerkannt. Dies beflügelte den Komponisten, aus einigen Stücken eine Suite zusammenzustellen, die postum durch eine zweite ergänzt wurde und bis heute populär ist. Allerdings: Bereits kurz nach seiner Uraufführung am 1. Oktober 1872 wurde L’Arlésienne wieder vom Theaterzettel gestrichen.

Wie also klingt das verschollene, aus drei Akten bestehende Werk? Das Hochschulorchester erarbeitete die Bühnenmusik, während sich der Hochschulchor unter Leitung von Klaus Brecht der Herausforderung stellte, aus einer historischen Notenausgabe die Chöre einzustudieren. „Damit sind wir in der Lage, die Originalsituation von 1872 aufleben zu lassen und entführen unser Publikum ins Umfeld des Theatre de Vaudeville in Paris, einem Boulevardtheater, das sich mit frivol, witzig oder satirischen Themen großer Beliebtheit erfreute“, so Weigele. Neben Sätzen der L’Arlésienne Suite erklingen bei dem Werkstattkonzert fast alle Nummern des ursprünglichen Schauspiels.