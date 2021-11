Onlinevortrag zu Patientenverfügung

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 5. November, unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder unter Telefon 07351/51338 möglich.

Ein Onlinevortrag der Volkshochschule Biberach am Mittwoch, 10. November, behandelt alle Fragen rund um die Patientenverfügung und rechtliche Vertretung.

Es ist ein Thema, das nicht mehr nur Senioren vorbehalten ist: Jeder, egal in welcher Lebensphase er sich befindet, sollte sich damit beschäftigen, wer für ihn entscheidet, wenn es ihm selbst nicht mehr möglich ist. Was man dabei beachten muss, erklärt Andreas Hofer vom Betreuungsverein Biberach bei seinem Onlinevortrag am Mittwoch, 10. November, von 19 bis 20.30 Uhr. Während die Patientenverfügung regelt, ob und wie lange man beispielsweise beatmet werden möchte, geht es bei der Betreuungsverfügung um die Benennung eines Betreuers. Am umfassendsten ist die Vorsorgevollmacht: Stellt man diese jemandem aus, sollte man demjenigen wirklich vertrauen, denn der Bevollmächtigte darf unter anderem auch finanzielle Dinge regeln. Die Teilnahme kostet acht Euro.