Onlinekurse für Ehrenamtliche

In Biberach engagieren sich viele Menschen im Ehrenamt und das in nahezu allen Lebensbereichen. Die Biberacher Ehrenamtsakademie ist ein Angebot für alle freiwillig Engagierten. Jeder kann sich weiterbilden, qualifizieren oder neu orientieren. Die Angebote werden finanziell von der Stadt Biberach unterstützt.

Excel 1 - Grundlagen der Tabellenbearbeitung: Der Onlinekurs am Mittwoch, 3. März, um 19 Uhr richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse in Excel. Sie vermittelt Grundlagen der Tabellenkalkulation.

Power-Point für Online-Veranstaltungen: Für Vorträge und Schulungen wird auch bei Videokonferenzen und Webinaren meistens Power-Point verwendet. Der Onlinekurs am Donnerstag, 4. März, um 19 Uhr vermittelt einen Überblick zu den wichtigsten Aspekten.

Excel 2 - Erweiterte Tabellenbearbeitung: Der Onlinekurs am Mittwoch, 10. März, um 19 Uhr vermittelt spezielle Gestaltungsmöglichkeiten in Excel wie Zahlenformate, bedingte Formatierungen, Datenüberprüfungen und Druckeinstellungen. Die Kosten betragen 12 Euro, Ehrenamtliche erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

Excel 3 - Einfache Formeln und Funktione: Der Onlinekurs am Mittwoch, 17. März, um 19 Uhr vermittelt die ersten Schritte zum Rechnen in Excel. Am Beispiel von einfachen Funktionen erlernen die Teilnehmenden den Aufbau von Excel-Funktionen.

Für alle vier Kurse betragen die Kosten jewils zwölf Euro, Ehrenamtliche erhalten 50 Prozent Ermäßigung.