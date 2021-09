Onlinedebatte über Synodalen Weg

Der Runde Tisch Erwachsenenbildung der katholischen Biberacher Kirchengemeinden lädt mit der Katholischen Erwachsenenbildung am Donnerstag, 16. September, zu einer Onlineveranstaltung zum Thema „Der Synodale Weg – wir nehmen Sie mit“ ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, mit dem Referenten Christian Hermes, Stadtdekan von Stuttgart.

Dabei begeben sich Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien gemeinsam auf einen Weg, um eine Reform der Kirche einzuleiten. Vier Synodalforen mit den Themen „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, „Leben in gelingenden Beziehungen“, „Priesterliche Existenz heute“ und „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“. Hermes berichtet in der Online-Veranstaltung über aktuelle Entwicklungen und über seine Erfahrungen als Teilnehmer.