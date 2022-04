Online-Vorträge zu bewusster Kinderernährung

Was und wie viel Kinder ab dem ersten Lebensjahr brauchen, um gesund aufzuwachsen und wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen können, sind Inhalte der Onlineveranstaltung „Essen am Familientisch“ an der Biberacher Ernährungsakademie (B-EA). Wie das Landratsamt mitteilt, informiert Referentin Tina Krötlinger-Schütte von der Initiative bewusste Kinderernährung (BeKi) junge Eltern am Donnerstag, 12. Mai von 16.30 bis 18 Uhr über genussvolles und vielseitiges Essen in diesem Lebensabschnitt.

Das Thema „Von der Milch zum ersten Brei“ wird dann am Dienstag, 31. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr angeboten. Die BeKi-Referentin Jennifer Sauter stellt unabhängig von Firmen und Produzenten Fakten und Erfahrungen zum Einführen der Beikost vor. Diese Vorträge sind kostenfrei. Die Teilnahme setzt einen PC mit Internetzugang und Lautsprechern voraus. Eine interaktive Beteiligung per Bild und Ton ist möglich und erwünscht.

Für den Vortrag „Essen am Familientisch“ ist eine Anmeldung per E-Mail an post@b-ea.info bis spätestens Dienstag, 10. Mai, erforderlich. Für den Vortrag „Von der Milch zum ersten Brei“ endet die Anmeldefrist am Freitag, 27. Mai. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 07351 / 52 67 02.