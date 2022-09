Online-Veranstaltung über Berufung als Frage des Geschlechts

Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Frauenbund Biberach, laden für Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, zu einem Vortrag mit Gespräch ins katholische Gemeindezentrum St. Martin, großer Saal, Kirchplatz 3-4 in Biberach, mit der Referentin Verena Simone Knoll (LL.M.) ein. Die Diskussionen um die am biologischen Geschlecht sich orientierenden Zugangsvoraussetzungen zu Amt und Weihe sind Bestandteil vieler aktuellen Debatten um die Struktur und die Reformbedürftigkeit der katholischen Kirche, beispielsweise auch im Rahmen des synodalen Weges in Deutschland. Es kann der Eindruck entstehen, dass seit Gründung der Kirche schon immer alles so gewesen ist, wie es im Moment ist. Auf der Suche nach einer Antwort gibt uns die Referentin auf diese Fragen ein Blick in die Kirchengeschichte, aber auch in Texte des Lehramts und ins Kirchenrecht (Codex Iuris Canonici, kurz: CIC) die zur Klärung beitragen. Es zeigt sich in der Geschichte, dass Kirche keine starre Struktur ist, sondern sich vielmehr immer verändert und gewandelt hat, wofür die Lebensgeschichten großer weiblicher und männlicher Persönlichkeiten in der Geschichte der katholischen Kirche Zeugnis geben. Es ist keine Anmeldung erforderlich.