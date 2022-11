Vortrag über freiheitsentziehende Maßnahmen bei Menschen mit Demenz

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach bietet für Pflegebedürftige, Pflegende, Ehrenamtliche, Fachkräfte und Interessierte einen Vortrag zum Thema „Mehr Freiheit wagen? Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Menschen mit Demenz an. Termin ist am Montag, 21. November, 16.30 Uhr. Eine Teilnahme ist in Präsenz im großen Sitzungssaal des Landratsamts oder online möglich. Eggert Raab vom Betreuungsverein Landkreis Biberach und Petra Hybner vom Pflegestützpunkt Biberach wollen für das Thema freiheitsentziehende Maßnahmen sensibilisieren, aufklären und Alternativmaßnahmen aufzeigen. Für die Teilnahme an der Präsenz- und Online-Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an pflegestuetz-punkt@biberach.de oder unterTelefon 07351 / 52-7613 notwendig. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten zum Online-Vortrag per E-Mail verschickt. Die Teilnahme ist kostenlos.