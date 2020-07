Online-Umfrage für Betriebe zur Elektromobilität

Firmen in Biberach können an einer Umfrage zum Thema Elektromobilität teilnehmen. Wie die Stadt mitteilt, sehe sie in der Elektromobilität einen wichtigen Baustein für eine umweltschonende und nachhaltige Mobilität. Hierfür wurde nun ein Elektromobilitätskonzept beauftragt. Ein Schwerpunkt des Konzepts soll sich damit befassen, wie auch Unternehmen in Biberach ihre Fahrzeuge elektrifizieren können.

Die Umfrage dient dazu, die Besonderheiten der Unternehmerlandschaft der Stadt Biberach im Mobilitätskonzept bestmöglich zu berücksichtigen. Zudem wird das Ziel verfolgt, wichtige Indikatoren zur Umsetzung alternativer Mobilitätsangebote und Stärkung der Elektromobilität in Fahrzeugflotten ableiten zu können.

Am Ende der Umfrage besteht zudem bei Interesse die Möglichkeit, an einem kostenlosen Workshop im Herbst 2020 teilzunehmen. Dabei soll ein Erfahrungsaustausch zwischen lokalen Unternehmen mit Interesse an Elektromobilität entstehen. Bei dem Workshop können Teilnehmer auch das Analysetool der Firma Mobilitätswerk für eine erste Abschätzung des eigenen Fuhrparks nutzen.