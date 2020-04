Online-Seminar: Corona und die psychischen Folgen

Eine dreitägige kostenfreie Online-Vortragsreihe zum Thema „Corona und die psychischen Folgen“ bietet die Volkshochschule (Vhs) Biberach in Kooperation mit der Vhs Ulm. Los geht es am Mittwoch, 15. April, ab 19 Uhr.

Mit „Corona-Krise“ sind meist ökonomische Auswirkungen gemeint – was aber bedeutet sie für die eigene Psyche? Dazu möchten die Volkshochschulen Ulm und Biberach digital mit Interessierten und Experten an drei Abenden sprechen. Dr. Stefan Plöger (Leiter der Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm), Prof. Harald Traue (Stress- und Emotionsforscher) und Dr. Ulrich Mack (Krankenhausseelsorger und Zenlehrer) leiten je ein Modul der Reihe. Plöger macht mit „Gespräche gegen die Angst“ den Auftakt und zeigt die Vielfalt von Bedrohungsgefühlen und mögliche Antworten darauf. Tags darauf diskutiert Traue über Isolation und die Auswirkungen sozialer Distanz, Einsamkeit und Hilfsbereitschaft auf die Gesundheit. Wie man in Ausnahmesituationen möglichst gelassen bleiben kann, erklärt Ulrich Mack.