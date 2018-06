Online-Bibliothek ist auf dem Vormarsch

„Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir den Kauf noch einmal überlegt.“ Diesen Satz hat Diplom-Bibliothekar Andreas Klinger schon oft gehört, wenn er Besuchern der Stadtbücherei Biberach mitteilen muss, dass der Kindle, ein populärer E-Reader von Amazon, nicht mit dem digitalen Bestand der Bibliothek kompatibel ist.

Zum dritten Mal hat Klinger jetzt eine E-Life-Sprechstunde in der Stadtbücherei angeboten – ein Angebot der persönlichen Beratung über neue Technologien. Er informiert über elektronische Bücher und Hörbücher, die sich auf E-Book-Readern und Tablet-Computern betrachten und wiedergeben lassen. Klinger erkennt eindeutigen Beratungsbedarf. Sein Angebot kommt dabei gut an. „Bisher waren alle Rückmeldungen positiv“, sagt der Medienexperte.

Interesse ist also vorhanden, aber wie funktioniert die Online-Ausleihe? Zunächst kommt es auf die Auswahl des Lesegeräts an. Klinger gibt auch hier Tipps. Bis auf den Kindle sind ihm keine Einschränkungen beim E-Reader-Angebot bekannt. Wichtig ist, dass das Gerät Digitales Rechtemanagement (DRM) unterstützt, mit dem die Lizenzen der EPUB- und PDF-Dateien verwaltet werden. Diese Dateien gibt es auf onlinebibliothek-biberach.ciando.com, wo Leser mit einem gültigen Ausweis Zugriff auf 11000 Romane sowie Hörbücher und Zeitschriften haben. Bücher können vier Wochen, andere Medien zwei Wochen ausgeliehen werden.

Im nächsten Schritt muss sich der Nutzer online bei Adobe registrieren, um das kostenlose Programm „Digital Editions“ herunterzuladen. Damit lassen sich die Inhalte auf den E-Reader übertragen. Für Besitzer von Android- oder iOS-Geräten gibt es eine kostenlose Ciando-App, mit der sie auch auf Smartphones und Tablets lesen können. Genaue Zahlen zur Nutzung der Online-Bibliothek gibt es nicht, aber Klinger stellt fest: „Die ersten hundert Romane auf der Seite sind eigentlich immer ausgeliehen.“ Wer tiefer stöbert, wird trotzdem noch fündig. Das traditionelle Angebot der Stadtbücherei sieht Klinger nicht in Gefahr, „aber die Ausleihen stagnieren und bewegen sich stark im Sachbuchbereich“.

Eine Besucherin der Sprechstunde outet sich als Vielleserin, sie möchte mit einem E-Reader vor allem im Urlaub „das Gewicht des Koffers reduzieren“. Ein weiterer Vorteil der Geräte sei, dass man mit ihnen auch im Dunkeln lesen könne. Für ein Produkt hat sie sich noch nicht entschieden. Vor dem Kauf möchte sie noch das Gerät einer Freundin testen. „Meine Bekannten sind von der Online-Bibliothek begeistert“, erzählt sie.

Eine andere Buchliebhaberin möchte sich von Klinger bei der Einrichtung des Bücherei-Zugangs helfen lassen. Ihr Tablet hat sie auch gekauft, um ein Platzproblem zu lösen. „Ich habe so viele Bücher, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit.“ Das Gerät nutzt sie nicht nur zum Lesen, sondern auch für andere Anwendungen. „Mit dem Tablet ist man einfach viel flexibler als mit einem E-Reader.“ Bekannte, die auf E-Books setzen, hat sie allerdings keine. „Die meisten schrecken davor zurück, weil sie ein echtes Buch in der Hand halten wollen.“

Die nächste E-Life-Sprechstunde findet am Donnerstag, 19. September, von 15 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei statt. Die Teilnahme an einem Einzelgespräch ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung unter Telefon 07351/51-498 oder per E-Mail an info@medienzentrum-biberach.de erforderlich.