Olympia schlägt Balingen II – SVO punktet in Altheim

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga am Mittwochabend das Nachholspiel bei der TSG Balingen II mit 3:1 (2:1) gewonnen. Die Treffer für die Olympia markierten Fabian Ness per Strafstoß (24.), Simon Dilger (34.) und Ivan Vargas Müller (85.). Das Tor für die TSG II erzielte Shpejtim Islamaj (18.). Balingen II beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte nur mit zehn Mann (63.). Spitzenreiter Laupheim hat nun drei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten TSV Berg.

Der SV Ochsenhausen trennte sich derweil auswärts mit 3:3 (3:1) vom FV Altheim. Oliver Wild schnürte für den SVO einen Dreierpack (12., 26., 40.). Für Gastgeber Altheim trafen Timo Reck (45.), Stefan Münst (58.) und Martin Schrode (64.).