Olympia ist weiter – SGM verpasst Endrunde

Die C-Junioren des FV Olympia Laupheim haben die Endrunde des Sparkassen-Juniorcups, der Hallenmeisterschaft des Württembergischen Fußballverbands, erreicht. Der Nachwuchs der Blau-Weißen landete beim Zwischenrundenturnier der Gruppe 4 in Bretzfeld-Rappach auf Rang eins. Der Verbandshallenmeister der C-Junioren wird am 22. Februar in Sulz gekürt.

Die Laupheimer, die vom Trainerduo Matthias Ries und Ufuk Tokmak betreut werden, blieben in Bretzfeld-Rappach in fünf Spielen ungeschlagen und kassierten nur ein Gegentor. Überschattet wurde das Turnier durch Verletzungen von Lukas Engel und Jan Diamant.

Die Laupheimer hatten im ersten Spiel gegen den FSV Hollenbach eine harte Nuss zu knacken. Erst zwei Minuten vor dem Spielende gelang Jan Diamant, der in dieser Partie noch mitwirken konnte, auf Vorlage von Philipp Schirmer das Siegtor für die Blau-Weißen. Nächster Gegner der Olympia war der SV Vaihingen. In dieser Partie verhinderte Torhüter Matthias Benkovic durch gute Paraden einen Rückstand. Stephan Strähle markierte auf Pass von Fabian Schmid den entscheidenden Treffer für Laupheim. Gegen den SV Zimmern kam es danach für die Olympia zum erwartet schweren Spiel. Beide Mannschaften standen sicher in der Abwehr und ließen kaum Chancen zu. Kurz vor dem Ende bekam das Team des Trainerduos Ries/Tokmak einen 10-Meter-Freistoß zugesprochen, konnte diesen aber nicht verwerten. So blieb es beim torlosen Unentschieden.

Vor dem vierten Spiel gegen Metzingen waren die Voraussetzungen klar: Ein Sieg und die Laupheimer hätten die Endrunde erreicht. Bereits nach 15 Sekunden hatte Lucas Gebhard nach einem Zuspiel von Fabian Schmid eine große Chance zur Führung, doch diese vereitelte Metzingens Torhüter. Dann verletzte sich Jan Diamant. Dennoch spielte der Olympia-Nachwuchs unbeirrt weiter. Pascal Toma traf nach Vorlage von Stephan Strähle zum 1:0-Endstand. Im letzten Spiel gegen den TSV Pfedelbach hatte Laupheim den Gegner früh im Griff. Stephan Strähle traf zum 1:0. Nach einem schnellen Konter fiel das 1:1, bei dem es letztlich blieb. Damit standen die Laup-heimer als Sieger des Zwischenrundenturniers statt.

Die SGM Schemmerhofen verpasste derweil die Endrunde und schloss die Zwischenrundengruppe drei in Altdorf als Fünfter ab.

Ergebnisse der Zwischenrunde:

Gruppe 4: FSV Hollenbach – FV Olympia Laupheim 0:1, FV Olympia Laupheim – SV Vaihingen 1:0, SV Zimmern – FV Olympia Laupheim 0:0, Tus Metzingen – FV Olympia Laupheim 0:1, FV Olympia Laup-heim – TSV Pfedelbach 1:1. Tabelle: 1. FV Olympia Laupheim 5 Spiele/4:1 Tore/11 Punkte, 2. SV Vaihingen 5/5:2/10, 3. FSV Hollenbach 5/4:2/9, 4. SV Zimmern 5/2:1/8, 5. TSV Pfedelbach 5/3:6/4, 6. Tus Metzingen 5/0:6/0

Gruppe 3: SGM Schemmerhofen – FSV Waiblingen 1:1, SGV Freiberg Fußball – SGM Schemmerhofen 1:1, SGM Schemmerhofen – SGM Schönbuch 1:1, VFB Friedrichshafen – SGM Schemmerhofen 1:0, TSV Neu-Ulm – SGM Schemmerhofen 1:1. Tabelle: 1. FSV Waiblingen 5 Spiele/10:5 Tore/13 Punkte, 2. VfB Friedrichshafen 5/4:3/9, 3. SGV Freiberg 5/7:6/7, 4. SGM Schönbuch 5/3:5/5, 5. SGM Schemmerhofen 5/4:5/4, 6. TSV Neu-Ulm 5/2:6/2. (güs)