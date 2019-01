Olympia ist der Favorit

Der Verbandsligist FV Olympia Laupheim geht von der Papierform her als Favorit bei der 32. Auflage der Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach ins Turnier. Diese beginnt am Freitagabend um 17 Uhr. Für Titelverteidiger Laupheim steht um 17.39 Uhr das erste Spiel in der Biberacher BSZ-Halle gegen den SV Stafflangen auf dem Programm.

Die weiteren Gegner des FV Olympia Laupheim, der beim Turnier von Nikolaos Liolios gecoacht wird, heißen in der Vorrundengruppe B am Freitag SV Baltringen, SV Eintracht Seekirch und FV Bad Schussenried II. Auch für Rainer Pfisterer, beim Landratsamt Biberach seit Anfang der 2000er-Jahre zuständig für das Turnier, ist Verbandsligist Laupheim der Favorit. Darüber hinaus zählen für den stellvertretenden Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, der Landesligist FV Biberach und der FV Bad Schussenried, Tabellenführer der Bezirksliga Donau, zum Favoritenkreis. Beides seien gute Hallenmannschaften.

Der Vorjahresfinalist FV Biberach muss nach Ansicht von Pfisterer in der schwersten Vorrundengruppe antreten. Der Landesligist trifft in der Gruppe C auf drei Riß-Bezirksligisten – den SV Ringschnait, den SV Steinhausen und den SV Baustetten – sowie den FC Mittelbiberach (Kreisliga A I Riß) und die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (Kreisliga B II Riß). „Der FV Biberach wird sich aber dennoch durchsetzen“, ist sich der 59-Jährige sicher. Aus der Gruppe C qualifizieren sich der Erste, Zweite und Dritte für die Zwischenrunde. Aus den anderen sechs Fünfergruppen kommen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte weiter, ebenfalls der beste Gruppendritte.

„Es werden aber sicher auch zwei bis drei unterklassige Mannschaften wieder eine gute Rolle spielen. Das ist bei dem Turnier schon immer das Salz in der Suppe gewesen“, sagt Pfisterer. Im Vorjahr war der TSV Ummendorf II die große Überraschung, der durch einen 3:0-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen den Landesligisten SV Ochsenhausen den dritten Platz belegt hatte. Insgesamt rund 2800 Zuschauer hatte der Ausrichter SV Uttenweiler seinerzeit verzeichnet, auf genauso viele hofft Pfisterer auch diesmal.

Schwendis Teilnahme freut Pfisterer

Dass bei der 32. Auflage vier Mannschaften weniger am Start sind als vor zwölf Monaten – 2018 waren es 40 Teams – stört Pfisterer nicht: „Das Teilnehmerfeld ist wieder stark besetzt. Wenn jeweils zwischen 30 bis 40 Mannschaften antreten, dann ist das immer positiv.“ Unwahrscheinlich freue ihn in diesem Jahr, dass auch die SF Schwendi in der BSZ-Halle dabei sind. „Die Sportfreunde haben sich früh angemeldet, das war sehr überraschend. Schwendi war seit 2000 nicht mehr dabei.“ Der TSV Riedlingen hingegen, der im vergangenen Jahr in Biberach debütiert hatte, habe diesmal keine Mannschaft zusammenbekommen. „Das ist sehr schade. Aber 2020 will der TSV wieder einen neuen Anlauf nehmen“, so Pfisterer.