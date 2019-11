Oliver Kern spielt in Biberach

Was im Jahre 2009 als Versuch begann, hat sich zu einem etablierten kulturellen Ereignis entwickelt und wird am Freitag, 8. November, um 20 Uhr in der Stadthalle das zehnjährige Bestehen feiern: „Klassik in Biberach“.

Zu diesem Anlass wird ein besonderer Klavierabend „serviert“. Oliver Kern, international ausgezeichneter Pianist und Professor an der Musikhochschule Frankfurt, präsentiert in Biberach ein abwechslungsreiches Programm klassischer und romantischer Klaviermusik, unter anderem mit Sonaten von Domenico Scarlatti, Moments musicaux von Schubert und Rachmaninoff, Chopins berühmter Ballade g-Moll, Schumanns Toccata C-Dur sowie Franz Liszts Transkriptionen von Werken von Schubert und Wagner.