Ohrenschmaus und Augenweide

Es war und ist ein ganz besonderes Ereignis: Die Aufführung „Die junge Zauberflöte“ der Jugendkunstschule in der Stadthalle Biberach. Mozarts bekannteste Oper war die Grundlage für ein wahrhaft großartiges Spektakulum mit Musik, Tanz, Theater Gesang und akrobatischen Zirkuseinlagen.

Rund 100 Kinder und Jugendliche waren mit Begeisterung und sehr gut einstudierten Rollen in Aktion. Regie führte Florian Stern, die Gesamtleitung lag in Händen der Leiterin der Jugendkunstschule, Susanne Maier. Die Musik der Zauberflöte wird normalerweise von einem Sinfonieorchester gespielt. Hier war es eine sechsköpfige Band unter der Leitung von Ulrike Marquart, mit der Besetzung Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Flöte, Bass und Akkordeon. Zu großen Teilen wurde die Musik Mozarts umgesetzt, aber auch Popsongs und Improvisationen beigemischt. Alles gelang der Band auf hervorragende Weise: Die Spielerinnen und Spieler intonierten absolut souverän, die Lautstärke war perfekt ausbalanciert, sodass ein wohltuender Gesamtsound die Stadthalle erfüllte, ein Ohrenschmaus für alle Zuhörer.

Das Stück begann mit den berühmten drei Akkorden der Ouvertüre Mozarts. Die Protagonistin „Hell-Dunkel“ betrat mit ihrem schwarz-weiß geteilten Kostüm die Bühne. In bewegender schauspielerischer Leistung verkörperte sie Tag-Nacht, aber auch gut-böse. Was in der Original-Zauberflöte mit den Gegensätzen des Weisheitstempels von „Sarastro“ und dem Reich der „Königin der Nacht“ Gegenstand der Handlung ist, wurde hier inhaltlich erweitert. Wie dem Programmheft zu entnehmen ist, ist die Figur Hell-Dunkel bei einem Schreibworkshop unter der Leitung von Anna Mönnich entstanden.

Zur Musik „Der Vogelfänger bin ich ja…“ tritt der köstlich gekleidete und agierende Papageno auf. Dazu tanzen die „Vögel“ mit ihren bunten Kostümen. Als sich später endlich Papagena ebenfalls in ihrem bunten Tanzröckchen zeigt, ist das Glück perfekt. Kunstvoll und streng zugleich war die Erscheinung der „Königin der Nacht“ mit sichelförmig drapiertem Haar und harschem Tonfall. Ihre drei Dienerinnen erschienen mit schönen schwarzen Kleidern. Tamino war eher schlicht mit Jacke und hohen Stiefeln gekleidet und seine Pamina im adretten blauen Kleid. Sarastro erscheint im weißen Anzug mit sonnenstrahlenähnlichem Kopfschmuck. Monostatos, sein Diener, kam ganz cool mit weißem Pelzmantel, Sonnenbrille und Boxhandschuh daher. Daneben gab es noch die „kleine“ Ausführung der Hauptprotagonisten.

Die ganze Ausstattung und die Kostüme waren eine wahre Augenweide. Alleine die vier verschiedenen Gruppen „Mirror“ waren wahre Hingucker. Als Tamino das Bild von Pamina betrachtet, wird mitreißend der Popsong „Love of my life“ gespielt, belebt durch den Tanz der rot gekleideten „Mirror“-Gruppe, oder später der Popsong mit der schwarz-weiß gekleideten „Mirror“-Gruppe. Weitere Tanzgruppen waren die süßen „Schmetterlinge“, die tanzenden „Wassernymphen“, die schon größeren „Heldinnen“ , die bunten „Feen“ und die energischen Jungs der „Wächter“.

Einen ganz besonderen Beitrag leisteten die Akrobaten der Gruppe „KISSIMo Artisten“. Mit zirkusreifen Darbietungen am großen Ring in luftiger Höhe, oder den atemberaubenden Kunststücken an den vom Schnürboden herabhängenden Bändern, sorgten sie immer wieder für Sonderapplaus. Dazu passten die bunt gekleideten „Clowns“.

Auch für die wegen ihren hohen Tönen und Koloraturen berühmt-berüchtigte „Rachearie“ der Königin der Nacht gab es eine elegante Lösung: Eine Sängerin aus dem Chor intonierte treffsicher und gekonnt die hohen Töne, während die tieferen Partien von der Königin gesungen wurden. Der kleine, aber sehr schön singende und gut einstudierte Chor, trat immer schnell, ohne große Umräumaktion, an der Seite auf.

Der Juks ist mit dieser Aufführung etwas Großes gelungen. Die Gesamtdimension war sehr groß, sollte aber vielleicht nicht noch weiter gesteigert werden.