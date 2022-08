Ohne Führerschein unterwegs und als Bruder ausgegeben

Gleich wegen mehrerer Verstöße fiel ein 29-Jähriger am Mittwoch in Biberach auf. Eine Polizeistreife sah den BMW gegen 16.45 Uhr in der Riedlinger Straße fahren. Die Polizei stoppte das Auto. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Weitere Überprüfungen der Beamten ergaben, dass sich der 29-Jährige während der gesamten Kontrolle als sein Bruder ausgegeben hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Schießlich gab der Mann seine wahre Identität preis. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.