Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol

Die Polizei Biberach kontrollierte am Montag gegen 22 Uhr einen 46-Jährigen und seinen Volvo in der Mettenberger Straße. Laut Polizeimitteilung war den Beamten bekannt, dass bei dem Mann zur Zeit ein Fahrverbot besteht. Bei der Überprüfung des Mannes fiel außerdem auf, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Weil sich zudem Verdachtsmomente für den Konsum von Drogen ergaben, musste der Fahrer mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei noch an Ort und Stelle. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu. Zudem informieren die Beamten auch die Führerscheinstelle über den Vorfall.