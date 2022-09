Offener Mittagstisch für Jung und Alt im Pfarrstadel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie essen gerne in netter Gesellschaft? Sie freuen sich, wenn Sie einmal nicht selbst kochen müssen? Dann besuchen Sie doch den Offenen Mittagstisch im Pfarrstadel in Stafflangen.

Das Essen ist angeliefert und Waltraud Jeggle spricht für alle noch ein Tischgebet. Die Gäste stellen sich an der Essensausgabe an. Wer Gehprobleme hat, dem bringen die freundlichen Damen vom Mittagstischteam das Essen gerne an den Tisch. Das Menü mit Suppe, Hauptgericht und Dessert wird vom Dornahof angeliefert.

Die Bürgeraktion wurde 2015 von den Ehrenamtlichen Waldtraud Jeggle, Gertrud Maier, Paula Ruß und Manfred Maier ins Leben gerufen. Wegen Corona ist der Mittagstisch zwei Jahre lang ausgefallen. Er findet wieder jeden Monat am vierten Dienstag von 11.45 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Er freue sich sehr, dass die Ehrenamtlichen einen aktiven Beitrag für eine lebendige Gemeinde leisten, sagte Christoph Brenner, gewählter Vorsitzender der Kirchengemeinde St. Remigius Stafflangen. „Gerne stellen wir hierfür die Räumlichkeiten in unserem renovierten Pfarrstadel zur Verfügung.“ „Seit der Pandemie ist die Zahl der Besucher um ein Drittel geschrumpft“, resümierte Waltraud Jeggle. Besucher seien verstorben „und andere können gesundheitsbedingt nicht mehr kommen“. Die Besucherzahl nach Corona liege jetzt bei 20 bis 25 Personen, „da haben wir noch Luft nach oben“, befand Gertrud Maier vom Team des Mittagstisches schmunzelnd.

„Es gibt viele Alleinstehende, die täglich beim Essen allein sind und keine Ansprache haben“, sagte Waltraud Jeggle. „Mit dem Offenen Mittagstisch möchten wir dazu beitragen, dass diese Menschen Gemeinschaft erleben“. Dies sei auch die Intension für die Bürgeraktion „Offener Mittagstisch“ vor sieben Jahren gewesen. Und: „Der Offene Mittagstisch ist offen für alle, für Jung und Alt und auch über auswärtige Gäste freuen wir uns“, so Jeggle. Die Pfarrer Wunibald Reutlinger und Jaison George sowie die Ortsvorsteher Helmuth Aßfalg und Helmut Müller waren in der Vergangenheit gern gesehene Gäste.

Der Preis für das komplette Menü beträgt 6,50 Euro. Der nächste Offene Mittagstisch ist am Dienstag, 27. September. Anmeldungen für diesen Mittagstisch werden bis Donnerstag, 22. September von Waltraud Jeggle unter Telefon 07357/748 oder von Gertrud Maier unter Telefon 07357/ 1395, gerne entgegen genommen.