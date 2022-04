Ochsenhauser SFZ-Team erhält den Preis der Kultusministerin

Große Freude beim Landeswettbewerb Jugend forscht: Ludwig Aigner aus Rot an der Rot, Fabian Besler aus Dettingen und Lennart Holland aus Ochsenhausen, Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen, sind mit ihrem Forschungsprojekt zur Infektionsgefahr in Klassenzimmern mit dem Preis der Kultusministerin ausgezeichnet worden. Das teilt das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg in einer Pressemeldung mit.

Weil sie an einer für alle Schulen in der Pandemie hochaktuellen Forschungsfrage gearbeitet hatten, wurden sie von der Kultusministerin Theresa Schopper geehrt. Die drei Schüler vom SFZ-Standort Landkreis Biberach hatten mit einem selbst konstruierten Messsystem in den vergangenen beiden Jahren die CO2-Konzentration in den Klassenzimmern ihrer Schule studiert und insgesamt mehr als acht Millionen Datensätze ausgewertet. Neben der offiziellen Auszeichnung durch das Ministerium dürfen sich die drei Jungforscher nun über 400 Euro Preisgeld freuen. Zusätzlich zu der Ehrung wurde das Projekt mit dem Sonderpreis junge Nachwuchstechniker mit 100 Euro Preisgeld und einem Sonderpreis Forschungspraktikum am Fraunhofer-Instituts für Automatisierung ausgezeichnet.

Jeweils einen Sonderpreis erhielten auch zwei Projekte des Wieland-Gymnasiums (WG), an der das SFZ angesiedelt ist. Für ihre Forschungsarbeit „Abwasserreinigung mit Titandioxid“ im Fachbereich Chemie erhielten die Biberacherin Carina Braig vom WG und die Neu-Ulmerin Beheshta Merzaie vom Ulmer Kepler-Gymnasium einen Sonderpreis. Julius Bähr aus Ummendorf und Raphael Langen aus Rindenmoos wurden für ihr Projekt „Aufschnitt 2.0“ im Fachbereich Mathematik geehrt. Sie wurden zusätzlich von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs zum „Preisträger der Herzen“ gewählt.

Besonders freuen darf sich auch das Wieland-Gymnasium selbst: Für seine seit Jahren enorm erfolgreiche Arbeit mit jungen Nachwuchsforschern wurde die Schule in Biberach, an der das SFZ angesiedelt ist, mit dem Titel „Jugend-forscht-Schule 2022“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 1500 Euro dotiert. Beim virtuellen Wettbewerb in Heilbronn waren 58 Projekte mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern an den Start gegangen.