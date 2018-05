Ochsenhausen II muss im Kellerduell ran

Im Kellerduell treffen in der Fußball-Kreisliga A I der SV Ochsenhausen II und die LJG Unterschwarzach aufeinander. Tabellenführer Ummendorf hat Dettingen II zu Gast. Erolzheim gastiert in Muttensweiler. Anstoß ist bei allen Partien am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr.

Ohne große Überraschungen an der Tabellenspitze sowie am Tabellenende plätschert die Saison in der A I dahin. Die jeweiligen Mannschaften scheinen sich bereits eingereiht zu haben. Keinem Team gelingt es, einen Ausrutscher der Konkurrenz wirklich für sich zu nutzen. Wenn dies passiert, folgt meist sofort der eigene Patzer.

Lösbar scheint die Aufgabe des Tabellenführers TSV Ummendorf im Heimspiel gegen den SV Dettingen II zu sein. Ummendorf hat eine stabile Abwehr und mit Matthias Hatzing einen guten Stürmer. Diese beiden Komponenten könnten bereits schon entscheidend sein. Dettingen II wird sich im Vorfeld der Partie nicht unbedingt Punkte ausgerechnet haben.

Verfolger SV Erolzheim tritt in Muttensweiler an. Beide Teams tun sich derzeit nicht so leicht. Nur ist der SVE trotzdem noch um eine Länge erfolgreicher als der SV Muttensweiler. Der SVM kam nach der Heimniederlage gegen Dettingen II auch in Haslach über ein 0:0 nicht hinaus. Die Illertaler dagegen gewinnen meist ihre Spiele, wenn sie sich auch gegen vermeintliche schwächere Gegner sehr schwer tun. Daher darf auf einen knappen Gästesieg getippt werden.

Dem SV Ochsenhausen II und der LJG Unterschwarzach gelingt es derzeit nicht, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Beide können in Ochsenhausen am Sonntag einen neuen Versuch starten. Die LJG ging bei Mittelbiberach zuletzt mit 1:5 unter. Ochsenhausen II verlor in Erolzheim mit 0:2, machte es aber dem SVE sehr schwer. Ein Heimerfolg liegt vor der Partie näher als ein Gästesieg.

Immer wieder für eine Überraschung gut ist der SV Erlenmoos, der zuletzt gegen Kirchdorf gewann. Der Lohn für den SVE ist der sechste Tabellenplatz. Da sah es vor einem Jahr für die Erlenmooser bedeutend schlechter aus. Völlig entspannt kann man daher den FC Mittelbiberach empfangen. Der FCM hat zuletzt wieder einmal bewiesen, dass er in dieser Saison einfach auf die vorderen Tabellenplätze gehört.

Zwei Tabellennachbarn mit jeweils 25 Punkten treten mit dem FC Bellamont und dem SV Haslach gegen einander an. Beide Teams können die restlichen Spiele ohne Druck angehen. Besonders der Gast aus Haslach kann als Aufsteiger zufrieden sein. Beide Teams werden sicher noch den einen oder anderen Punkt in dieser Spielzeit einfahren. Mit einem Remis in Bellamont könnten beide leben.

Der SV Stafflangen steigt wieder ein und empfängt den nicht weit entfernten SV Winterstettenstadt. Stafflangen hat durchaus noch Chancen auf den Relegationsplatz, darf sich aber keinen Ausrutscher mehr erlauben. Winterstettenstadt hat genau in die andere Richtung Sorgen, dort wäre der Relegationsplatz kein Erfolg, sondern eine Niederlage. Von der Tabellensituation ausgehend, steht eine ungleiche Partie bevor.