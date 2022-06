Obst- und Gartenbauverein Biberach wieder auf Jahresausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereines Biberach konnten endlich wieder gemeinsam einen Ausflug unternehmen, ohne starke Einschränkungen wegen Corona in Kauf nehmen zu müssen. Das erste große Ziel war der private Kakteengarten von Herrn Graf in Lauchheim-Röttingen. Hier konnten die Interessierten vieles über Heilpflanzen sowie die Anzucht und Verwendung von Kakteen hören. Viel wurde auch über das Thema Frosthärte gesprochen, ist dies doch die Voraussetzung bei empfindlichen Pflanzenarten. Nach dem botanischen Highlight ging es weiter mit einem historischen Highlight: Es wurde eine Stadtbesichtigung in Nördlingen gemacht. Hier ist man sehr stolz auf die Stadtgeschichte und die noch vollständig erhaltene Stadtmauer. Zwei begeisterte Stadtführerinnen ließen die 1 1/2 stündige Stadtführung vergehen wie im Fluge und so mussten sich anschließend alle noch beeilen, um an einen Kaffee mit Kuchen zu kommen.

Für alle Mitreisenden war es ein sehr schöner Tag und so erreichte man nach der Busfahrt wieder Biberach.