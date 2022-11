Oberstufenschüler des BSBZ auf Studienfahrt in Berlin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Oberstufenschülerinnen und -schüler des Gymnasiums am BSBZ verbrachten eine sechstägige Studienfahrt in der Bundeshauptstadt Berlin. Begleitet wurden sie von ihren Lehrern Christof Wild und Karlheinz Stark, die gemeinsam mit ihren Schülern ein sensationelles Programm geplant hatten. So ging es zum Beispiel zur Ausstellung „Topographie des Terrors“, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus befasst, abends ging es dann in einen Jazzclub, wo die „Funky Big Band Berlin“ ihr Repertoire zum Besten gab. Am nächsten Tag besuchten sie den Bundestag, wo sie von Martin Gerster persönlich herumgeführt wurden, abends dann Kultur in der Deutschen Oper mit „Rigoletto“ von Verdi. Auch ein Besuch des Pergamon-Museums sowie ein Besuch im Maxim-Gorki-Theater standen auf dem Programm. An den anderen Tagen wurde ein Fliegerbunker besichtigt und, ein Highlight für Fußballfans, ein Fußball-Bundesligaspiel besucht sowie an einer Führung durch die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen teilgenommen. „Die Tage sind viel zu schnell vergangen, schade, dass die Fahrt schon rum ist, wir haben so viel Tolles erlebt und gesehen und hatten auch viel Spaß miteinander.“