Oberschwaben ist das „gelobte Land des Blutspendens“

Viele Regionen klagen über fehlende Blutspender. Anders sieht es im Landkreis Biberach aus. Hier verzeichnen die DRK-Ortsvereine bei ihren Blutspendeaktionen stets eine hohe Resonanz. Daniel Schnell, Referent für Württemberg beim DRK-Blutspendedienst, bezeichnet Oberschwaben gar als „das gelobte Land des Blutspendens“. Nirgendwo in Baden-Württemberg sei die Blutspenderdichte so hoch, sagt er.

Thomas Schilling ist Bereitschaftsleiter beim DRK-Ortsverein Biberach. (Foto: Manuel Waibel/DRK)

Das Lob gebührt dabei neben den Spendern vor allem den Akteuren vor Ort, den ehrenamtlichen Helfern in den DRK-Ortsvereinen. Doch so gut es in der Region auch aussehen mag, stellt Thomas Schilling, Bereitschaftsleiter beim Ortsverein Biberach, fest, dass es insgesamt zu wenig Spenderblut gebe. Umso mehr freute er sich über mehr als zehn Prozent Erstspender bei den Blutspendeaktionen in der vergangenen Woche. Wie auch der Ortsverein Laupheim organisieren die ehrenamtlichen Kräfte in Biberach jeden Monat zwei Aktionen und sind regelmäßig ausgebucht. „2020 und 2021 waren die bisher besten Jahre und auch für 2022 sieht’s gut aus“, sagt Schilling.

Pandemie begünstigte Entwicklung

Die zuletzt positive Entwicklung begünstigte auch eine pandemiebedingte Umstellung. Die Anfang 2020 eingeführten Corona-Maßnahmen zwangen das DRK, die Blutspendeaktionen anders zu organisieren. Eingeführt wurde unter anderem ein Online-Anmeldeverfahren, das zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Früher mussten die Blutspender lange Wartezeiten in Kauf nehmen. „Da konnte eine Blutspende bis zu zwei Stunden dauern, jetzt sind es 30 bis 45 Minuten“, berichtet Schilling. Hinzu kommt eine verlässlichere Planung bei Personal und Verpflegung. Pro Termin sind nach Schillings Angaben sechs bis acht ehrenamtliche Helfer aus Reihen des DRK-Ortsvereins sowie zwei Ärzte, zwei Labormitarbeiter und fünf oder sechs Krankenschwestern im Einsatz. Anhand der Anmeldezahlen weiß der DRK-Blutspendedienst exakt, wie viele hauptamtliche Kräfte benötigt werden. Auch die Lunchpakete für die Spender können nun verlässlicher vorbereitet werden.

Zwei Blutspendetermine stellen die beiden DRK-Ortsvereine Biberach und Laupheim jeden Monat auf die Beine. Hinzu kommen Termine weiterer Ortsvereine des DRK-Kreisverbands. So nehmen in Schemmerhofen nach Angaben des DRK-Blutspendedienstes rund 150 Spender an den monatlich stattfindenden Aktionen teil. In Riedlingen-Neufra kamen zu den Blutspendeaktionen im Mai, September und Dezember circa 240 bis 290 Spender und in Ertingen im Februar und Juli rund 250.

309 Anmeldungen an zwei Tagen

Bei den beiden jüngsten Terminen in Biberach hatten sich insgesamt 309 Personen für einen Termin zwischen 14 und 19.30 Uhr angemeldet, darunter 35 Erstspender. In Laupheim sind es im Schnitt mehr als 120 Spender pro Aktion, im vergangenen Monat kamen sogar 300 zu den beiden Terminen. „In Stuttgart sind es manchmal nur 60 Spender“, sagt Schnell zur Einordnung.

Bei zehn der vergangene Woche in Biberach angemeldeten Personen kam es allerdings nicht zu einer Spende. „Ein Grund kann eine Erkrankung sein, die noch nicht lange genug zurückliegt“, erläutert Schilling. Die 25 Fragen des Spende-Checks auf www.drk-blutspende.de helfen Interessierten zu bestimmen, ob sie gerade als Spender infrage kommen.

Das passiert mit den Blutspenden

Den verbliebenen 299 Personen entnahmen die Krankenschwestern in Biberach jeweils etwa 500 Milliliter Blut, was einer Gesamtmenge von rund 150 Litern entspricht. Die mit Blut gefüllten Konserven werden in Thermoboxen verpackt und in die DRK-Blutspendezentrale in Ulm gefahren. In der dortigen Blutbank werden aus dem Spenderblut am folgenden Tag drei lebensrettende Präparate gewonnen: Blutplasma, das bei minus 40 Grad Celsius bis zu zwei Jahre gelagert werden kann. Ein Erythrozytenkonzentrat aus den roten Blutkörperchen, das sich bei vier Grad Celsius bis zu 42 Tage hält. Und ein Thrombozytenkonzentrat aus den Blutplättchen, das bei Zimmertemperatur und ständiger Bewegung bis zu vier Tage aufbewahrt werden kann. Bevor die Blutprodukte an die Kliniken gehen, werden sie im Labor auf Krankheiten untersucht.

Ulm beheimatet eine von vier Blutbanken in Baden-Württemberg und ist neben Frankfurt die größte im Bereich des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen. Der wiederum ist der größte Verbund innerhalb des DRK-Blutspendedienstes in Deutschland und in den beiden Bundesländern für circa 85 Prozent der Versorgung mit Blutprodukten zuständig. Und dieser Aufgabe kommt der DRK-Blutspendedienst zuverlässig nach, wie auch Alfred Kneer, Referent beim DRK-Blutspendedienst für Teile des Landkreises Biberach sowie die Kreise Ravensburg und Bodensee, bestätigt: „Wir können die Kliniken in unserem Einzugsgebiet mit Präparaten versorgen.“ Doch auch darüber hinaus werden Kliniken beliefert. Die Ulmer Blutbank ist zudem die einzige in Baden-Württemberg, die einen 24-Stunden-Erreichbarkeit bietet. Sollten in einer Klinik die Vorräte akut erschöpft sein, genügt ein Anruf in Ulm und ein Fahrzeug des dortigen Rettungsdienstes macht sich auf den Weg.

Spender und weitere Helfer willkommen

Wegen der derzeit großen Nachfrage weitet der DRK-Ortsverein Biberach sein Angebot bereits bei den beiden nächsten Terminen am 4. und 5. Oktober von 161 auf 170 Plätze aus. Um diese Aktionen noch langfristig stemmen zu können, ist das DRK auf das Engagement seiner ehrenamtlichen Helfer angewiesen. Einer der vielen langjährigen Helfer ist Thomas Schilling. Als er 1992 die damalige Altersgrenze von zwölf Jahren erreicht hatte, trat er dem Jugend-Rot-Kreuz bei. Mittlerweile ist ein Beitritt bereits ab sechs Jahren möglich. Vor rund 20 Jahren trat er in die Fußstapfen seines Vaters Herbert und beerbte ihn als Bereitschaftsleiter. Seine beiden Kinder, 20 und elf Jahre, engagieren sich ebenso wie seine Frau Sonja beim DRK. „Bei uns ist jeder willkommen – als Spender und als ehrenamtlicher Helfer“, sagt Schilling. „Unterstützung ist immer toll, dann verteilt es sich auf mehrere Schultern.“

Das sollten Blutspender wissen

Ein Blutspender muss mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 50 Kilogramm wiegen und gesund sein. Erstspender dürfen nicht älter als 65 Jahre alt sein. Ansonsten liegt die Altersgrenze bei 73 Jahren. Frauen dürfen viermal pro Jahr spenden, Männer sechsmal. Zwischen zwei Blutspendeterminen müssen mindestens 56 Tage liegen. Zudem muss sich jeder Spender ausweisen können. Weitere Informationen gibt es auf www.drk-blutspende.de.