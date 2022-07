„Oberschwaben-Auswahl“ holt sich den Titel bei Ü60-Kleinfeldmeisterschaft

Bei der württembergischen Ü60-Kleinfeldmeisterschaft in Mötzingen hat sich die SGM Schwendi/Erolzheim den Titel geholt. Die von Ulrich Kobler und Heiner Dreyer zusammengestellte „Oberschwaben-Auswahl“ qualifizierte sich laut Mitteilung damit für die süddeutsche Ü60-Meisterschaft am 30. Juli in Oberkirch. Für den Sieger dieses Turniers geht es danach nach Berlin zur Ü60-DM.

Das SGM-Team, in dem drei 69-Jährige spielten, erzielte in Mötzingen in der Vorrunde drei Tore und musste zwei Gegentreffer hinnehmen. In der Rückrunde erzielte die Mannschaft fünf Tore bei einem Gegentreffer. Dies bedeutete am Ende Platz eins.

Neben Ulrich Kobler (aus Erolzheim) und Heiner Dreyer (Schwendi) gehörten auch Martin Schlipf (Illertissen), Gerd Rother (Laupheim), Rainer Ganser (Laupheim), Simon Zweifel (Tiefenbach), Peter Abele (Illertissen) und Günther Müller (Au) zur Mannschaft.