Oberligist TG I unterliegt zu Hause – Heimsieg für TG II

Die Kegler der TG Biberach haben in der Oberliga in einem spannenden Spiel gegen den SC Hermaringen verloren. In der Regionalliga erkämpfte sich die TG II den zweiten Saisonsieg.

Oberliga Männer: TG Biberach – SC Hermaringen 2:6 (3029:3096). Im Startpaar wurde Biberachs Jens Fiederer (462/0) nichts geschenkt. Er verlor um 22 Kegel. Reiner Ott (519/1) punktete nach einem spannenden Endspurt mit fünf Kegeln Vorsprung für die TG. Im Mittelpaar hatte Marc Bogenrieder (508/0) zunächst gute Karten. Am Ende blieb er jedoch hinter seinem Gegner zurück und unterlag um 16 Kegel. Marcel Betz (519/1) verlor die ersten beiden Durchgänge knapp. Doch er gab nicht auf und seine Hartnäckigkeit wurde mit zehn Kegeln Vorsprung und dem Mannschaftspunkt belohnt. Das TG-Schlusspaar ging mit einem Rückstand von 23 Kegeln in die Partie. Martin Mysliwitz (490/0) war seinem Gegner aber nicht gewachsen und gab 38 Kegel ab. Joachim Hardegger (531/0) musste sich nach einem packenden Finish dem Tagesbesten mit sechs Kegeln Rückstand beugen.

Regionalliga Männer: TG Biberach II – ESV Aulendorf II 6:2 (3021:2970). Im Startpaar setzte sich Uwe Waibel (522/1) mühelos durch. Er hatte am Ende 74 Kegel Vorsprung. Marko Listes (487/0) dagegen verpasste die entscheidenden Satzpunkte um wenige Kegel und verlor. Im Mittelpaar durfte sich Andreas Zinser (516/1) mit 45 Kegeln Vorsprung über den Mannschaftspunkt freuen. Wojciech Kwiatkowski (472/0) war gegen den Tagesbesten machtlos und verlor deutlich mit 91 Kegeln Rückstand. Dem TG-Schlusspaar blieben gerade mal vier Kegel Vorsprung. Michael Herrmann (475/1) bewies im Endspurt Nervenstärke. Mit dem letzten Schub sicherte er sich den Mannschaftspunkt und holte zehn Kegel Vorsprung. Holger Dittberner (549/1) spielte beherzt auf, konnte vorzeitig punkten und den Vorsprung um weitere 37 Kegel erhöhen.

Bezirksklasse A Männer: TSG Ailingen III – TG Biberach III 3,5:2,5 (1951:1923). Im Startpaar holte Biberachs Magnus Belz (482/1) den Mannschaftspunkt mit 20 Kegeln Vorsprung. Peter Fiederer (470/0) sicherte sich zwar einen Satzpunkt, hatte ansonsten aber gegen den Tagesbesten nichts zu lachen. Im Schlusspaar teilte sich Herbert Weißbrodt (488/0,5) nach einem hart umkämpften Duell den Punkt mit seinem Gegner, der dasselbe Ergebnis erzielte. Grgo Vrkic (483/1) punktete sicher mit 30 Kegeln Vorsprung. Doch der Gesamtrückstand von 28 Kegeln kostete die TG III den Sieg.