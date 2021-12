Oberligist TG Biberach verliert erneut im Tiebreak

Die Volleyballerinnen der TG Biberach sind in der Oberliga in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle gegen den TSV G.A Stuttgart II angetreten. Im sechsten Saisonspiel ging es für die Biberacherinnen dabei zum sechsten Mal in den Tiebreak – zum fünften Mal verloren sie diesen. Die TG musste sich letztlich mit 2:3 (26:24, 18:25, 25:23, 19:25, 13:15) geschlagen geben und findet sich nun mit sieben Punkten im unteren Tabellenmittelfeld wieder.

Vor Spielbeginn waren die TG-Spielerinnen zuversichtlich, die Partie gegen die Stuttgarterinnen zu gewinnen und zudem ein erneutes Spiel mit fünf Sätzen zu vermeiden. In den ersten Ballwechseln waren die Biberachinnen jedoch sichtlich nervös, wodurch viele eigene Fehler entstanden. In der Mitte des ersten Satzes fing sich die TG allerdings wieder, drehte den Satz noch, und gewann diesen mit 26:24.

Allerdings leisteten sich die Gastgeberinnen auch im zweiten Satz eine große Anzahl an eigenen Fehlern. „Wir verschenken mit unseren Eigenfehlern wieder viele Sätze“, so Kapitänin Annika Rueff. Schlussendlich mussten die Biberacherinnen Durchgang zwei mit 18:25 Stuttgart II überlassen.

In den folgenden zwei Sätzen drehte Biberach, besonders Diagonalangreiferin Annika Zeifang, im Angriff auf und ließ der Block- Feld-Verteidigung der Stuttgarterinnen keine Chance. Überrascht von der plötzlichen Schlagkraft der TG, verloren die Gäste den dritten Satz mit 23:25. Im vierten Satz gab es dann allerdings auch ein Déjà-Vu für die Biberacherinnen: Fehlende Blocksicherungen, nicht sauber angenommene Bälle und starre Angriffe, prägten den vorletzten Satz, der mit 19:25 aus TG-Sicht endete. Knapp musste die TG den darauffolgende, umkämpften Tiebreak mit 13:15 an die Stuttgarterinnen abgegeben – die 2:3-Niederlage war besiegelt.

Leere Blicke und fehlende Worte herrschten danach bei den TG-Spielerinnen und Patrick Welcker, der vor der Partie die Aufgabe als Cheftrainer zunächst bis zum Saisonende übernommen hatte (SZ berichtete), vor. „An sich haben wir nicht schlecht gespielt. Wir sind aber in den entscheidenden Phasen nicht mutig genug und machen generell zu viele Eigenfehler“, lautete schließlich das Fazit von Welcker. „Das kriegen wir leider seit Spiel eins nicht abgestellt und dadurch wird es dann schwerer, die Spiele zu gewinnen.“ Vor Weihnachten reist die TG Biberach nun am 18. Dezember zum Tabellenfünften nach Backnang, in der Hoffnung, dort wieder einen Sieg feiern zu können.