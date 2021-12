Oberligist TG Biberach unterliegt Deizisau II

Die TG Biberach hat in der Schach-Oberliga gegen die SF Deizisau II mit 3,5:4,5 verloren. Als spielentscheidend erwies sich dabei die Deizisauer Frauenpower an den hinteren Brettern.

Schon vor Spielbeginn musste sich die TG Biberach strecken, damit das Oberligaspiel angesichts strenger Hygienevorgaben überhaupt stattfinden konnte. Die Hygienekonzepte im Schach erfordern derzeit unter anderem große Spielsäle, die einen großen Abstand zwischen den einzelnen Brettern erlauben. Das stellt nach TG-Angaben etliche Vereine offensichtlich vor Probleme, fielen doch gleich drei der fünf Mannschaftskämpfe des Oberligaspieltags aus. Die TG I bekam bei ihrem Raumproblem Unterstützung durch den TSV Reute, mit dem in den unteren Ligen eine Spielgemeinschaft besteht. So stieg die Partie letztlich im Vereinssaal der Gemeindehalle in Reute.

Deizisau II musste wie Biberach auf etliche Spitzenspieler verzichten. Die Gäste boten unter anderem zwei spielstarke junge Frauen an den Brettern sieben und acht auf. In einer sehr ruhigen Partie erspielte Biberachs Holger Namyslo an Brett sechs ein Remis. Mit einem Unentschieden endeten auch die Spiele von Wolfgang Mack am zweiten Brett und von Andreas Schulze an Brett sieben. Anschließend ging Deizisau II vorentscheidend in Führung. Sowohl TG-Spitzenspieler Stanislav Sokratov als auch Oliver Weiß an Brett drei verloren jeweils. Mit einem Sieg zum zwischenzeitlichen 2,5:2,5 hatte derweil Achim Engelhart für die TG am vierten Brett nochmals für Hoffnung gesorgt.

Beim Stand von 2,5:3,5 brauchte die TG somit aus den letzten beiden Partien wenigstens 1,5 Punkte. Unverzagt spielte Vadim Reimche an Brett acht auf Gewinn. Ein vermeintlich vergiftetes Bauernopfer sollte ihm eine Mehrfigur einbringen, der Plan hatte aber ein kleines Manko. Seine Gegnerin Anzhelika Valkova hatte eine Mattdrohung entdeckt, die ihr den Bauern gratis einbrachte. Diesen Vorteil ließ sie sich trotz heftiger Gegenwehr von Reimche nicht mehr nehmen und gewann.

Damit war die Partie für Biberach bereits verloren. Das hielt Rainer Birkenmaier aber nicht davon ab in seinem Spiel zurückzukommen. Nachdem er zwischenzeitlich alle Figuren wieder auf die Grundreihe zurückziehen musste, verpasste es sein Gegner am fünften Brett den Sack zuzumachen. Zug um Zug konnte Birkenmaier danach seine Stellung konsolidieren und hatte im Endspiel plötzlich einen Springer, der ihm nach mehr als fünf Stunden noch den Sieg einbrachte. Damit endete das Spiel mit 3,5:4,5 und die TG Biberach ist nach dem Höhenflug zum Saisonauftakt wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück, nämlich im Mittelfeld gelandet.