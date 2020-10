Oberligist Biberach landet Heimsieg

Die Oberliga-Kegler der TG Biberach haben zum Saisonauftakt zu Hause die TSG Nattheim mit 7:1 (3199:3037) geschlagen.

Die TG gab von Beginn an das Heft des Handelns nicht aus der Hand. Marc Bogenrieder (532/1) punktete sicher mit 23 Kegeln Vorsprung. Uwe Waibel (559/1) zeigte sich in Bestform und steuerte als Tagesbester einen weiteren Punkt für die TG bei. Jens Fiederer (525/1) erkämpfte sich im Mittelpaar den Punkt mit sechs Kegeln Vorsprung. Andreas Hess (534/1) hatte am Ende mit 18 Kegeln die Nase vorn. Reiner Ott (499/0) hatte große Mühe, zu seinem Spiel zu finden, und verlor. Martin Mysliwitz (550/1) machte den TG-Sieg schließlich perfekt.