Oberligist Biberach landet Heimsieg

Die wohl ungewöhnlichste Wahlveranstaltung in der Geschichte der Wahlen in Lindau findet am Dienstagabend im leeren Stadttheater statt. Wegen des Corona-Virus hatte die Lindauer Zeitung die geplante öffentliche Veranstaltung kurzfristig abgesagt.

Die Diskussionsrunde findet trotzdem statt. Hier der Live-Stream der Diskussion mit den Kandidaten Claudia Alfons, Claudia Halberkamp, Mathias Hotz, Kai Kattau und Daniel Obermayr sowie Moderator Dirk Augustin.