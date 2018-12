Oberligist Biberach erzielt Remis im Heimspiel

Die Kegler der TG Biberach haben in der Oberliga und der Bezirksklasse jeweils unentschieden gespielt. Die TG-Frauen verloren knapp nach einem hart umkämpften Duell.

Oberliga Männer: TG Biberach – KV Gerstetten 4:4 (3138:3128). In der Startpaarung trafen die Biberacher auf ebenbürtige Gegner. Reiner Ott (524/1) setzte sich in den ersten beiden Durchgängen nur knapp durch, punktete aber letztlich sicher mit 29 Kegeln Vorsprung. Auch Marcel Betz (530/0) verlor trotz eines starken Endspurts knapp um zwei Kegel. Im Mittelpaar hatte der Tagesbeste Marc Bogenrieder (564/1) leichtes Spiel und punktete mühelos. Jens Fiederer (516/0) war in einer hart umkämpften Partie glücklos. Im Schlusspaar hatte Martin Mysliwitz (503/0) anfangs das Heft in der Hand, doch dann zog sein Gegner davon und gewann. Joachim Hardegger (501/0) blieb ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurück und gab weitere 50 Kegel ab. Nur der Gesamtvorsprung von zehn Kegeln sicherte der TG noch das Remis.

Bezirksklasse A OZ Männer: TG Biberach III – SG Ravensburg II 3:3 (1854:1840). Im Startpaar hatte Biberachs Magnus Belz (495/0) sein Duell zunächst im Griff. Aber im weiteren Verlauf konnte er nicht mehr mithalten und verlor. Elias Lachmaier (430/0) fand nicht zu seinem Spiel und unterlag knapp mit neun Kegeln. Im Schlusspaar agierte der tagesbeste Biberacher, Herbert Weißbrodt (514/1), ungehindert und nahm dem Gegner 50 Kegel ab. Grgo Vrkic (415/0) hatte am Ende mit 13 Kegeln Rückstand das Nachsehen. Der Gesamtvorsprung von 14 Kegeln rettete der TG II jedoch das Unentschieden.

Bezirksklasse OZ Frauen: TG Biberach – SKC Vilsingen 2,0 : 4,0 2:4 (1885:1909). Im Startpaar fand Biberachs Sandra Kuon (426/0) nicht zu ihrer gewohnten Form und verlor nach mühevollem Kampf mit 85 Kegeln Rückstand. Petra Bitterwolf (491/1) bekam ihre Gegnerin in den Griff und sicherte sich den Mannschaftspunkt mit 37 Kegeln Vorsprung. Im Schlusspaar hatte Patricia Caduff (471/1) kaum Mühe und punktete mit 44 Kegeln Vorsprung. Kati Ruß (497/0) konnte ihre Chancen gegen die Tagesbeste nicht nutzen – die TG-Niederlage war besiegelt.