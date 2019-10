Oberkrainer begeistern ihre Fans

Biberach - Wer kennt sie nicht, die unvergesslichen Hits von Slavko Avsenik? Dessen Enkel Saso Avsenik und seine Oberkrainer haben am späten Sonntagnachmittag viele dieser Hits, aber auch neue Kompositionen in der Stadthalle in einem musikalischen Feuerwerk geboten. Etwa 400, meist ältere Fans, kamen beim Konzert der Tournee zum zehnjährigen Bühnenjubiläum voll auf ihre Kosten. Fast drei Stunden lang unterhielten die sieben Vollblutmusiker um Saso Avsenik, die teilweise weit angereisten Zuhörer mit exzellenter und fetziger Musik.

Mit dem legendären „Trompetenecho“ begann das Ensemble das musikalische Feuerwerk in der Stadthalle. Sofort sprang der Funke auf das Publikum über und es wurde geklatscht und mitgesungen. Sympathisch kamen auch die Ansagen vom jungen Saso, dem Enkel von Slavko Avsenik, beim Publikum an. Viele der über 1000 Kompositionen von Slavko Avsenik, dem Gründervater der Oberkrainermusik, waren in Biberach zu hören. Bekannte und weniger bekannte Polkas sowie Walzer und besinnliche Balladen wie „Es ist so schön ein Musikant zu sein“, „Zwei weiße Schwäne“ sowie „Janez und sein Bariton“ und das „Hirtenlied“ waren mit dabei. Mit dabei war auch Gregor Avsenik, der Sohn von Slavko.

Bei vielen Stücken wirkte er mit und zeigte seine musikalische Klasse als grandioser Gitarrenvirtuose. „Ja, ja, die Frauen“, „Blick übern Zaun“ und „Durch die Sonne, durch den Regen“ waren weitere schmissige Oberkrainertitel des schlüssigen Konzertprogramms. Immer wieder wurde das gutgelaunte Publikum zum Mitmachen animiert.

Lauter großartige Musiker, die ihr Instrument sicher beherrschten, standen auf der Bühne. Saso Avsenik spielte großartig auf dem Akkordeon und stand seinem Opa in nichts nach. Ales Jurman spielte perfekt auf dem Bariton, der Bassgeige und zeigte sich auch als Virtuose auf der steirischen Harmonika. Mitja Skocaj war ein Meister auf seiner Klarinette.

Perfekt gespielte Instrumente

Das Gesangsduo Luzia und Dejan fügte sich wunderbar in die Musik ein. Die Musikanten um Saso Avsenik, die seit 2009 zusammen musizieren, gehen ihrer musikalischen Leidenschaft nach und wollen die traditionelle Oberkrainermusik weiterführen.

Beste Unterhaltung bot auch der ins Programm eingebundene Ansager Hubi Aschenbrücker. Er moderiert seit 33 Jahren und stand schon mit Slavko Avsenik auf der Bühne. Mit seinen Witzen strapazierte er die Lachmuskeln der Besucher und sorgte für eine tolle Stimmung. Bei „Franz, der Maurerg’sell“ trat er sogar als Sänger mit dem Maßkrug auf.

Mit den Oberkrainer-Erfolgstitel „Hey Slavko! Spiel uns eins!“ endete das gelungene Konzert. Die Zuhörer hatten aber lange noch nicht genug. Für ihren begeisterten, lang anhaltenden Beifall wurden sie noch mit den Titeln „Freunde, wir bleiben Freunde“ und „Tante Mizzi“ belohnt. Im Anschluss an das Konzert signierten die sympathischen Musiker noch lange CDs und Karten.

„Das Konzert hat mir sehr gut gefallen“, sagte Josef Elser aus Oggelsbeuren, der mit seiner Frau Renate das Konzert besuchte. „Als Flügelhornist bin ich sonst eher ein Fan der Egerländermusik.“

Saso Avsenik sagte nach dem Konzert: „Es hat Spaß gemacht, vor so einem konzentrierten und aufmerksamen Publikum zu spielen. Die Besucher haben toll mitgemacht und am Ende scheinen alle hier sehr glücklich zu sein“.