Oberbürgermeister übernimmt Ehrenpatenschaft

Sieben Kinder haben Julian und Manuela Döhnert aus Stafflangen. Für Yanne, der am 11.11.2019 geboren wurde, übernahm Oberbürgermeister Norbert Zeidler jetzt die Ehrenpatenschaft. Yanne Benaya ist das siebte Kind von Familie Döhnert und bereits das vierte Ehrenpatenkind von Norbert Zeidler. Traditionsgemäß übernehmen der Bundespräsident und der Oberbürgermeister für jedes siebte Kind die Ehrenpatenschaft.

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Helmut Müller überbrachte OB Zeidler persönlich seine Glückwünsche und freute sich über das Lied, das die Großfamilie gemeinsam vortrug. Für das Ehepaar Döhnert waren die vergangenen Monate der Corona-Pandemie weniger Belastung, als vielmehr eine Bereicherung. Julian Döhnert, der in Stuttgart bei einem Automobilhersteller tätig ist, genoss es, noch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können: „Berufliche Projekte kommen und gehen, aber das Lächeln der Kinder bleibt und bereitet jeden Tag Freude“. Zudem konnten die Kinder in dieser Zeit viel voneinander lernen: „Es ist wichtig, dass die Kinder auch lernen, Konflikte auszutragen und dass es nicht immer möglich ist, sich aus dem Weg zu gehen“, so Manuela Döhnert, die ursprünglich Psychologie studiert hat.