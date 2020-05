Oberbürgermeister schickt Videobotschaft nach Guernsey

Auf der Kanalinsel Guernsey ist am 9. Mai der Liberation Day, der Tag der Befreiung nach dem Zweiten Weltkrieg, gefeiert worden. Eigentlich sollte der 75. Jahrestag ein ganz besonderes Fest werden, auch mit Gästen aus Biberach. Aber die geplanten Feierlichkeiten konnten wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Festgottesdienst, die Kranzniederlegung und die Ansprache des Oberhauptes von Guernsey, Bailiff Sir Richard Collas, fanden ohne Publikum statt. Um die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen, wurden die Zeremonien online im Livestream übertragen.

In den Ansprachen und auch im Grußwort der Queen wurde an das Leid gedacht, das die Jahre der deutschen Besatzung mit sich gebracht hatten. Es wurde an diejenigen, insbesondere an die Kinder gedacht, die während der Besatzungszeit nach Großbritannien geflohen beziehungsweise dort in Schutz und Obhut gebracht worden sind, und der von den deutschen Besatzern deportierten Menschen. Rund 1200 Deportierte der Kanalinseln, vorwiegend aus Guernsey, waren von 1942 bis 1945 im Lager Lindele in Biberach interniert.

Die privaten Kontakte, die sich in diesen Jahren zwischen Lagerinsassen und Biberacher Bürger ergaben, führten letztlich dazu, dass Biberach seit 1997 offiziell freundschaftliche Beziehungen mit der Kanalinsel Guernsey pflegt. Obwohl es aktuell keine formale Städtepartnerschaft mit Guernsey gibt, wird die freundschaftlichen Beziehung dennoch wie eine solche gepflegt.

Daher war auch der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler eingeladen worden, eine Grußbotschaft zu übermitteln; die Videobotschaft ist auf Youtube verfügbar.

Diese freundschaftliche Beziehung wurde auch bei den Feierlichkeiten mehrfach erwähnt. So sagte Reverend Matthew Barrett, Pfarrer der Town Church, in seiner Begrüßung zu Beginn des Festgottesdienstes: „Wir danken für jene, die Verbindungen der Versöhnung aufgebaut haben zwischen ehemaligen Feinden, und wir danken dafür, dass unsere Jahre der Versöhnung und Freundschaft mit den Menschen aus Biberach mit Leben erfüllt werden. Wir grüßen die Biberacher und bedauern, dass sie wegen der weltweiten Pandemie nicht nach Guernsey, so wie wir nicht nach Biberach reisen können.“ Beim Dankgebet wurde nochmals gedankt für die Bande der Freundschaft, die über die Jahre geschmiedet wurden und alte Feindseligkeiten überwunden haben.