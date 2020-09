OB-Wahl: Dieser Bewerber aus Biberach tritt gegen Amtsinhaber Norbert Zeider an

Um Investitionen stemmen und coronabedingte Löcher im laufenden Betrieb stopfen zu können, benötigt die Flughafen Friedrichshafen GmbH bis 2025 fast 30 Millionen Euro von ihren Gesellschaftern.

Dieser Finanzbedarf ergibt sich aus einem Gutachten der Roland Berger GmbH, das Flughafenchef Claus-Dieter Wehr am Montagabend in einer gemeinsamen nichtöffentlichen Sitzung des Friedrichshafener Gemeinderats und des Kreistags und am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt hat.