Nur wenige Radler fahren ohne Licht

Engagierte „Nikolaus“-Helfer der Stadtverwaltung und Schülerinnen und Schüler der Matthias-Erzberger-Schule haben am 6. Dezember in den frühen Morgenstunden Biberacher Radfahrerinnen und Radfahrer darauf aufmerksam gemacht, dass die Fahrradbeleuchtung entscheidend zur Sicherheit im Straßenverkehr beiträgt, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Radelnde, die ab 6.30 Uhr zwischen Bahnunterführung und Riß oder im Bereich des Berufsschulzentrums unterwegs waren, erhielten ein Schokoladenherz, sofern das Fahrrad ausreichend beleuchtet war. Für Radelnde ohne Licht haben die vier Biberacher Radhändler laut Mitteilung Gutscheine für Reparaturen oder Ausrüstung rund um die Fahrradbeleuchtung bereitgestellt. Diese Gutscheine sind bis einschließlich 31. Januar 2023 gültig.

„Die Aktion hat uns gezeigt, dass dem Großteil der Radfahrer in Biberach die Sicherheit am Herzen liegt“, resümiert Stephan Fehrenbach, der städtische Mobilitätsmanager. „Nur Einzelne waren ohne Beleuchtung oder Helm unterwegs.“