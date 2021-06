Nur mit Franzi tanzen wollte Dirk Raudies lieber nicht

Ein Motorrad besitzt er heute nicht mehr, genau genommen, seit seinem Karriereende 1997 nicht mehr. „Das wäre viel zu gefährlich, so wie ich damals gefahren bin. Immer mit einem Knie auf dem Boden…“, sagt der dreifache Familienvater Dirk Raudies lachend. Und er weiß, wovon er spricht: 29 Knochenbrüche plus einen Beckenbruch verzeichnet er in seiner elfjährigen aktiven Zeit im Motorrennsport. Aber auch 14 Grand-Prix-Siege, acht Pole Positions, neun schnellste Rennrunden und eben 1993 den Weltmeistertitel in der 125er-Klasse.

„Dabei habe ich bis zu meinem 22. Lebensjahr den Rennsport gar nicht beachtet. Bis dahin habe ich am Wochenende mit meiner Clique Ausflüge auf dem Motorrad gemacht. Vielleicht waren wir etwas flotter als andere unterwegs“, räumt Raudies ein. Einer dieser Ausflüge führt die Clique zum „Salzburgring“. Von einem Hügel aus beobachten sie Motorradfahrer mit Nummernschildern auf der Strecke – das sogenannte „Jedermannfahren“. Der spätere Weltmeister fasst den spontanen Entschluss: „Ich will Rennen fahren – rückblickend eine Schnapsidee!“ Obwohl er Bedenken hat, dazu schon zu alt zu sein, bewirbt er sich 1986 beim „Yamaha Cup“ – mit dem Einverständnis seiner Ehefrau Birgit samt Nachwuchs.

„Das erste Rennen war eine Katastrophe“, blickt Raudies zurück. Schon beim Start sei er der Letzte gewesen. „Die anderen haben beim Start mit dem Fuß einen richtigen Schub gegeben. Mit meiner Größe von 162 Zentimeter war mir das gar nicht möglich und das enge Fahren war für mich völlig ungewohnt. Ich sag es mal so, wäre das Ganze noch eine Runde länger gewesen, hätte mich der Sieger umrundet.“ Dennoch: Raudies gibt nicht auf und ist im nächsten Jahr wieder dabei. Dieses Mal ist es ein Stadtrennen und er fährt auf den zweiten Platz. Und es wurde sogar noch besser: „Nach meinem ersten Sieg auf dem Nürburgring wurde ich größenwahnsinnig. Ich dachte, ich gewinne alles und habe mir gleich im ersten Jahr das Schlüsselbein gebrochen.“ Aber er macht – wie später so oft – weiter. 1990 wird er deutscher Meister in der 125ccm-Klasse. Bis dahin hat er seine Anstellung bei Liebherr nicht aufgegeben. Erst ein Jahr später hängt der gelernte Maschinenschlosser seinen Job an den Nagel und betreibt den Sport professionell. Er findet Sponsoren, trainiert im Winter in Spanien und investiert auch eigenes Geld in den Sport. Raudies ist viel unterwegs – Japan, Italien, Jugoslawien, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Ungarn und Australien sind nur einige Stationen, die er innerhalb nur eines Rennjahres kennenlernt. Und dann kam der Höhepunkt 1993. Der Biberacher wird Weltmeister. Ein Titel, den 18 Jahre lang danach kein Deutscher mehr erreichen soll. Es ist natürlich der Höhepunkt seiner Karriere, aber der eigentliche Höhepunkt in seinem Leben war sein erster Grand-Prix-Sieg ein Jahr zuvor in Sao Paulo in Brasilien, denn der sei etwas ganz Besonderes gewesen, meint er.

1997 beendet Raudies nach elf Jahren eher unfreiwillig seine Motorradkarriere. Die WM-Organisatoren ändern das Alterslimit und Raudies hat Schwierigkeiten einen Startplatz zu erhalten. „So steil wie ich hoch kam, bin ich auch wieder runtergekommen. Es hat wehgetan damals.“

Dem Motorsport ist Dirk Raudies bis heute verbunden. Die erste Zeit nach seinem Karriereende betreut er noch den damaligen Nachwuchsfahrer und späteren Weltklassepiloten Sandro Cortese, bis heute ist er Kommentator bei Eurosport. Der ehemalige Weltmeister hat viel zu tun als Freiberufler im Windenergiebereich. Von den insgesamt 130 Pokalen stehen bis auf zwei alle im Keller des ehemaligen Rennfahrers. Raudies lebt lieber in der Gegenwart.

An einem Gedanken aus der Vergangenheit bleibt er aber trotzdem öfters hängen. „Sportler des Jahres“ wäre er nach dem WM-Titel gerne geworden, unterlag aber gegen Boxer Henry Maske. „Damals war ich froh, denn ich konnte nicht tanzen und als Sportler des Jahres hätte ich mit Franziska von Almsick den Tanz eröffnen müssen. Sie ist ja doch sehr groß…!“, erinnert sich Raudies.