Nur fünf Spiele fehlen zum Sieg

Die Tennis-Herren 70 des TC Biberach haben das letzte Saisonspiel in der Oberligastaffel gegen den TC Schönaich zu Hause sehr knapp verloren. Am Ende des Tages stand es in den Begegnungen 3:3, nach Sätzen 7:7 und nach den Spielen 58:53 für Schönaich.

Die beiden Biberacher Punkte im Einzel holten Reinhard Senn und Rolf Schmid. Nach einem furiosen 6:0-Start in Satz eins musste Senn den zweiten Durchgang abgeben. Den Match-Tiebreak gewann der Biberacher letztlich mit 10:7. Schmid hatte es mit einem läuferisch starken Gegner zu tun. Beide Sätze verliefen sehr ausgeglichen, letztlich setzte sich der Biberacher verdient mit 7:5 und 7:6 durch.

Reinhold Fleschhut begann ebenfalls sehr gut und holte sich Satz eins nach 40 Minuten mit 6:3. Die große Hitze an diesem Spieltag mit über 30 Grad machte ihm aber in der Folge etwas mehr zu schaffen als seinem Gegner. So verlor der Biberacher am Ende unglücklich den Match-Tiebreak mit 7:10. TCB-Kapitän Rolf Sproll hatte bis zu diesem Heimspiel noch eine weiße Weste und war seit drei Jahren unbesiegt. Sein Schönaicher Gegner Helmut Seeger war aber diesmal stärker. Sproll fand nie richtig zu seinem Spiel und verlor mit 5:7 und 2:6.

Wolfgang Fehr und Reinhard Senn mussten im Doppel den sehr gut eingespielten Schönaichern den Sieg überlassen, die vor drei Jahren noch in der Regionalliga aktiv waren. Besser machten es Rolf Schmid und Wolfgang Hein, die wie in der Vorwoche nichts anbrennen ließen und mit druckvollem Spiel einen ungefährdeten Zweisatzsieg verbuchen konnten (6:3/6:3). Nur fünf Spiele fehlten den Biberachern letztlich zum Sieg. Die Biberacher schlossen somit die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz ab.