Nowack erwartet nächste schwierige Aufgabe

Zum ersten Heimspiel des Jahres empfangen die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach am Samstag den TSV Zizishausen. Nach dem überraschenden Erfolg beim Tabellenführer TV Reichenbach steht die Mannschaft von Trainer Florian Nowack damit vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Anpfiff in der Biberacher PG-Halle ist um 17.30 Uhr.

Mit dem TSV Zizishausen, der in der vergangenen Saison den Aufstieg von der Landesliga in die Württembergliga geschafft hat, kommt eine sehr unangenehm spielende Mannschaft in die PG-Halle. Nach einem denkbar schlechten Saisonstart mit acht Niederlagen in Folge hat sich das Team von Trainer Alen Dimitrijevic mittlerweile deutlich gesteigert und in den vergangenen fünf Partien fünf Punkte geholt. Damit hat der TSV den Abstiegsplatz verlassen und den SC Lehr und die SG Hegensberg-Liebersbronn hinter sich gelassen.

Aufhorchen ließ Zizishausen vor allem beim 38:33-Erfolg über die SG Hofen/Hüttlingen. Im Schnitt erzielt der TSV 25 Treffer pro Partie und liegt damit in dieser Statistik vor der TG (24,4). Die Biberacherinnen sind also gewarnt. Beste Torschützinnen sind Selina Tisler (66 Treffer, Platz 9 der Torschützenliste), Melanie Klaric (65 Treffer/10.) und Vivien Höck (60 Treffer/13.). Die Biberacherinnen haben nach dem überraschenden Erfolg beim Tabellenführer in Reichenbach große Lust auf die nächste schwere Aufgabe. Die Stimmung im Team ist aktuell sehr gut und genau das soll auch am Samstag wieder Grundlage für ein erfolgreiches Spiel sein.

Personell stehen TG-Trainer Nowack erneut fast alle Spielerinnen zur Verfügung. Lena Krais, die längere Zeit krankheitsbedingt gefehlt hatte, trainiert aktuell wieder mit der Mannschaft. Nowack erwartet einen um jeden Ball kämpfenden Gegner, der schwer auszurechnen ist.

Ziel ist Saisonsieg Nummer neun

Im Hinrundenspiel und auch beim jüngsten Auftritt in Reichenbach lebte das Angriffsspiel der TG vor allem auch von schnellen Toren über die erste und die zweite Welle. Genau das soll neben einer lauffreudigen Defensive auch am Samstag wieder der Schwerpunkt des Biberacher Spiels sein laut dem TG-Trainer. Saisonsieg Nummer neun ist das klare Ziel der Biberacherinnen.