Weniger Flüchtlinge als erwartet: Notunterkunft wird ungenutzt wieder abgebaut

Die Paul-Heckmann-Halle des Kreisberufsschulzentrums (BSZ) steht wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Seit dem 23. März hatte der Landkreis die Halle für den Sportbetrieb gesperrt und eine Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Nun wurde sie ungenutzt in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

„Uns ist es in den vergangenen Wochen gelungen, zahlreiche Unterkünfte für Flüchtlinge zu generieren. Die uns zugewiesenen Flüchtlinge können wir dort unterbringen und es kommen derzeit nicht so viele Geflüchtete in den Landkreis, wie zunächst von Bund und Land prognostiziert. Deshalb braucht es die BSZ-Halle vorerst nicht mehr für eine Notunterkunft“, teilte Landrat Heiko Schmid am Freitag per Pressemeldung mit.

Rund 350 Geflüchtete in vorläufiger Unterbringung

Insgesamt wurden bis Freitag rund 1300 ukrainische Geflüchtete im Landkreis Biberach registriert. Das sind etwa 100 mehr als zu Beginn des Monats. Davon leben annähernd 350 in der vorläufigen Unterbringung und damit rund 110 mehr als noch Anfang Mai. Der überwiegende Teil der ukrainischen Geflüchteten kommt nach wie vor privat unter.

Der Landkreis hat in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge geschaffen, gekauft oder angemietet. Unter anderem nutzt er derzeit für ukrainische Geflüchtete das ehemalige Marienheim in Bad Buchau mit 80 Plätzen, die ehemaligen Krankenhäuser in Ochsenhausen (70 Plätze) und Riedlingen (60), die Unterkunft Oggelsbeuren (40) und die ehemalige Gaststätte Grüner Baum Biberach (20).

Auch in diesen Unterkünften sind nicht alle Plätze belegt. Außerdem könnten kurzfristig Plätze für bis zu 120 Geflüchtete in der ehemaligen Klinik Dietenbronn hergerichtet werden.

Alles stand bereit

Die BSZ-Halle sollte den Geflüchteten als Unterkunft für wenige Tage dienen, um sie dann schnellstmöglich auf andere Objekte zu verteilen. In der Paul-Heckmann-Halle stand etwa acht Wochen alles für die Ankunft Geflüchteter bereit. Vom großzügigen Essensbereich bis zu Schlafkabinen mit Feldbetten für bis zu 170 Geflüchtete. Verträge mit Security, Reinigungsdienst und Caterer waren bereits abgeschlossen. In welcher Höhe Kosten entstanden und wer sie tragen muss, konnte das Landratsamt am Freitag nicht mehr beantworten.