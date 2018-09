Notfallseelsorge sucht weitere Ehrenamtliche

Die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach startet im Januar 2019 mit einem neuen Ausbildungslehrgang. Dafür werden noch weitere Ehrenamtliche gesucht. Um allen Interessierten die Ausbildung, die Aufgaben und das Arbeiten der Notfallseelsorge näherzubringen, findet am Freitag, 28. September, um 18 Uhr im Alfons-Auer-Haus, Kolpingstraße 43 in Biberach, ein offener Informationsabend statt.

Den Abend gestalten Iris Espenlaub, Leiterin der Notfallseelsorge im Landkreis Biberach und erfahrene Notfallseelsorgerin, sowie Martina Weber, die derzeit die Ausbildung absolviert. „Der Gedanke, als Mensch für einen anderen Menschen, welcher sich in einer Notsituation befindet, da zu sein, hat mein Interesse gestärkt“, berichtet Martina Weber von ihrer eigenen Motivation, sich im vergangenen Jahr zu melden und teilzunehmen. „Wir wissen um Ängste und Zweifel im Zusammenhang mit dieser Arbeit – die hatten und haben wir alle“, sagt Iris Espenlaub. Doch genau diese Aspekte seien im Vorfeld wichtig und erhielten an dem Abend und vor allem auch in der Ausbildung ihren Raum. „Mit großen Zweifeln und vielen Fragen bin ich im vergangenen Jahr zum Infoabend gegangen. Hier konnten einige Punkte für mich geklärt werden, sodass ich den Mut gefasst und mich zur Ausbildung als Notfallseelsorgerin angemeldet habe“, berichtet Martina Weber von ihren Erfahrungen. Sie möchte andere Interessierte darin bestärken, sich zu informieren und gegebenenfalls die Ausbildung zu beginnen.

Getragen von christlichen Werten begleiten Notfallseelsorger Menschen in akuten Notfall- und Krisensituationen in den ersten Stunden – von Mensch zu Mensch. Gesucht werden Menschen, die sich eine bereichernde Aufgabe mit intensiven Begegnungen wünschen und Interesse daran haben, eigene Kompetenzen weiterzuentwickeln und sinnvoll zu nutzen. Zum diesjährigen Ausbildungskurs, der demnächst endet, merkt Martina Weber an: „Ich blicke zurück auf Ausbildungstage, welche mir sowohl persönlich als auch beruflich einen erheblichen Fortschritt gebracht haben. Der Inhalt der Ausbildung ist so vielseitig wie das Leben. Die Vorbereitung auf einen Einsatz wurde definitiv erreicht.“

„Bei all der Tragik der Einsatzsituationen ist es ein bereicherndes Ehrenamt. Viele Notfallseelsorger spüren durch die Konfrontation immer wieder das Wesentliche in ihrem Leben. Neben dieser Erdung werden oft Dankbarkeit und Zufriedenheit sowie die Gemeinschaft als stärkend erlebt“, berichtet Iris Espenlaub und Martina Weber ergänzt: „Bei all den ,schweren’ Themen kamen das Lachen und die Freude bei der Ausbildung nicht zu kurz.“