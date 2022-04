Notfallseelsorge lädt zu Impuls-Spaziergängen ein

Die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach bietet interaktive Impuls-Spaziergänge an. Im April und Mai können Interessierte unter dem Motto „gemeinsam leben teilen!“ spazieren.

Im Mittelpunkt steht dabei mit allen Sinnen genussvoll, spürend und wahrnehmend mitten im Leben auf den Weg voller Erlebensräume und Kraftquellen zu sein und sich von Begegnungen, Impulsen und dem Teilen inspirieren zu lassen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Der erste Termin findet am Dienstag, 26. April, von 18.30 bis 20 Uhr in Ochsenhausen statt. Ein wetterbedingter Ausweichtermin ist für Samstag, 30. April, von 15 bis 16.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist vor der Basilika in Ochsenhausen. Anmeldungen sind bis zum 22. April möglich.

Das zweite Angebot ist für Freitag, 20. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr in Biberach geplant oder findet wetterbedingt am Samstag, 21. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr statt. Treffpunkt ist die Wolfentalstraße in Biberach auf Höhe des Gartenmarkts Guter-Gaupp. Anmeldungen sind bis 17. Mai möglich. Bei beiden Veranstaltungen sind die Plätze begrenzt. Das Angebot ist kostenfrei. Eine freiwillige Spende zur Finanzierung der Aufgaben des Dienstes ist willkommen.