Notenschnitt von 2,0

Sie haben es geschafft, die 84 Absolventinnen und Absolventen der vier Abschlussklassen des Beruflichen Gymnasiums der Matthias-Erzberger-Schule. In der Gigelberghalle haben sie das Bestehen ihrer Abiturprüfungen gefeiert. Die Schülerinnen und Schüler erreichten einen Gesamtdurchschnitt von 2,0. Entscheidend verantwortlich für diesen guten Schnitt sind die beiden Jahrgangsbesten Tabea Figel und Joel Staib mit der Note 1,0. Sie erhielten somit den Preis des Landrats.

Neben den Jahrgangsbesten konnten sich folgende Schülerinnen und Schüler über einen Preis für einen sehr guten Einser-Schnitt freuen:

Luca Frech, Leonie Knecht, Sophia Mayer, Janina Schulz, Annika Sipos und Tore Stier sowie Jana Unseld als Klassenbeste mit einem Schnitt von 1,3 erhielten auch den Preis des Landrats. Elena Komaric, Valerie Pehl, Leyla Schatz und Johannes Steib erhielten ein Lob mit einem Abischnitt besser als 2,2. Johanna Härle, Ann-Katrin Speckle sowie Lara Kuisle, die sich mit dem besten Hauptfachschnitt ebenfalls über den Preis des Landrates freuen durfte. Den besten Klassenschnitt hat sich Antonia Schuler mit der Note 1,2 erarbeitet. Abgerundet wird die Liste durch Alina Rauß und Lukas Schick, die ein Lob erhielten.Carolin Baur, Janina Betz, Sonja Gerner, Nazil Gülsen, Susanna Herrmann, Nina Rieger, Laura Rippert sowie Emily Stramazzoerhielten ebenfalls einen Preis. Joel Staib ist als Jahrgangsbester auch Klassenbester, ebenso wie Tabea Figel. Ein Lob ging an Danielle Friedel, Berat Gürbüz, Amelie Haug, Mara Jehle, Olimpija Jurgenson, Svenja Lemmermeyer, Jana Maas, Jana Müller, Janin Schmid, Isabel Sigli sowie an Wiebke Wirth. Einen Preis bekamen zudem Anika Hecker, Barbara Högerle, Magdalena Hummel sowie Denise Lechleiter, Annika Maier, Hannah Mohr, Hanna Schulz Yvonne Schupp, Sümeyye-Emine Yigit und Franka Zell. Mit einem Lob nach Hause gingen Tizia Gollmann, Marie Wagner sowie Lisa Weber.

Zudem wurden traditionell zahlreiche Fachpreise für herausragende Leistungen in einzelnen Fachrichtungen verliehen.

Der von der AOK für die beste Leistung im Fach Ernährungslehre gestiftete Kofranyi-Preis ging ebenso wie der Preis der IHK Ulm un der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker an Antonia Schuler. Der Henry-Dunant-Preis des Deutschen Roten Kreuzes wurde persönlich vom Ausbildungsleiter des DRKs Biberach, Manfred Rommel, an Magdalena Hummel überreicht. Für ihr großes Engagement im Schulsanitätsdienst erhielt Janina Schulz aus den Händen von Manfred Rommel den Sonderpreis des DRK Biberachs.

Luca Frech lieferte die beste Leistung im Bereich der Biotechnologie ab und erhielt dafür den Boehringer-Preis sowie den Preis von Chemie Baden-Württemberg. Die durch die Heidehof-Stiftung Stuttgart vergebenen Preise gingen im Fach Pädagogik und Psychologie an Joel Staib und im Fach Gesundheit und Pflege an Franka Zell. Berat Gürbiz, der diesjährige Sozialpreisträger der MES, durfte sich über den Preis des „Vereins für Socialpolitik“ für herausragende Leistungen im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde freuen. Der Scheffel-Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch ging an Laura Rippert.

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten im Überblick:

BTG13: Angelina Bukonja (Biberach/Riß), Tim Elbers (Mittelbiberach), Luca Finn Frech (Ummendorf), Leonie Michaela Gapp (Ummendorf), Annika Gruber (Ochsenhausen), Michael Kerz (Attenweiler), Leonie Knecht (Ochsenhausen), Elena Komaric (Erlenmoos), Sophia Mayer (Riedlingen), Moritz Neff (Eberhardzell), Valerie Pehl (Biberach/Riß), Leyla Kiara Schatz (Bad Buchau), Angelina Schmidt (Warthausen), Celine Schneider (Langenenslingen), Janina Schulz (Mittelbiberach), Lennart Maximilian Seither (Biberach/Riß), Annika Sophie Sipos (Unlingen), Jonas Tom Steib (Ummendorf), Tore Sebastian Stier (Bad Schussenried), Jana Marie Unseld (Rot), Julius Valentin Leopold Weigele (Ochsenhausen).

EG13: Jan Eisbrenner (Biberach/Riß), Chantal Gentner (Fellheim), Claudesse Hahne-Bokolombe (Steinhausen), Annika Harfmann (Biberach/Riß), Johanna Härle (Schemmerhofen), Lara Marie Kuisle (Bad Wurzach), Lisa-Marie Alina Oelmaier (Attenweiler), Alina Rauß (Schwendi), Lukas Schick (Hochdorf), Alexander Schneider (Biberach/Riß), Antonia Maria Schuler (Ochsenhausen), Ann-Katrin Sylvia Speckle (Schwendi), Katharina Magdalena Wollnie (Achstetten).

SGGG13: Johanna Eva Deibler (Biberach/Riß), Tabea Figel (Unterstadion), Tizia Gollmann (Schwendi), Aniko Kaja Mareike Hasselbach (Hochdorf), Anika Laura Hecker (Biberach/Mettenberg), Barbara Kreszentia Högerle (Erolzheim), Magdalena Sophie Hummel (Uttenweiler-Sauggart), Denise Lechleiter (Maselheim), Annika Selina Maier (Attenweiler), Hannah Mohr (Schwendi), Letizia Laura Paal (Ummendorf), Nicole Christine Priewe (Biberach/Riß), Leonie Chiara Schulte (Bad Wurzach), Hanna Luisa Schulz (Biberach/Riß), Yvonne Silvia Schupp (Eberhardzell), Leonie Steiner (Maselheim), Lore Titok (Riedlingen), Marie Wagner (Biberach/Riß), Jana Maria Weber (Biberach/Riß), Lisa Weber (Kirchdorf), Sümeyye-Emine Yigit (Laupheim), Franka Hedwig Zell (Biberach/Riß).

SGGS13: Carolin Maria Baur (Wain), Janina Betz (Schemmerhofen), Danielle Friedel (Ummendorf), Sonja Gerner (Schwendi), Nazli Yonca Gülsen (Erolzheim), Muhammed Berat Gürbüz (Ochsenhausen), Amelie Haug (Erlenmoos), Susanna Hermann (Mittelbiberach), Karolina Hofstätter (Biberach/Riß), Linda Celine Hörmann (Laupheim), Mara Theresia Jehle (Schemmerhofen), Olimpija Jurgenson (Ochsenhausen), Sarah Kösler (Eberhardzell), Svenja Nora Lemmermeyer (Schemmerhofen), Angelika Leneschmidt (Mietingen), Miriam Sarah Annette Lutz (Hochdorf), Jana Maas (Uttenweiler), Jana Michaela Müller (Tiefenbach), Celine Joanna Renata Rapp (Schemmerhofen), Nina Rieger (Ingoldingen), Laura Marie Rippert (Biberach/Riß), Tatjana Sary (Ochsenhausen), Janin Schmid (Attenweiler), Isabel Sigli (Maselheim), Joel Jonathan Staib (Schemmerhofen), Emily Maddalena Stramazzo (Schemmerhofen), Julia Theophiel (Kirchdorf), Wiebke Marie Wirth (Erlenmoos).