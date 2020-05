Norbert Zeidler gibt erneute OB-Kandidatur bekannt

Mit der für dieses Jahr anstehenden Wahl des Biberacher Oberbürgermeisters befasst sich der Gemeinderat unter anderem in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 25. Mai, ab 17.45 Uhr in der Gigelberghalle.

Geplant ist, dass die Wahl am Sonntag, 18. Oktober, stattfinden soll. Beschließen wird der Rat auch die Stellenausschreibung, die in der Sitzungsvorlage den Zusatz enthält, dass der Stelleninhaber sich wieder bewirbt. In einer persönlichen Erklärung will OB Norbert Zeidler in der Sitzung seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekanntgeben.

Weitere wichtige Themen der Sitzung werden verkehrslenkende Maßnahmen in der Stadt Biberach sowie der geplante Aufstieg zur B 30 sein.

Im Anschluss an die Ratssitzung findet eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats in Stiftungssachen Hospital statt.