Noha Akugue trifft im Frauen-Endspiel auf Schunk

Der Titelverteidiger ist am Finaltag der 49. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach nicht mehr dabei. Und auch die Hoffnung des zum zwölften Mal als Gastgeber und Ausrichter fungierenden Württembergischen Tennisbunds (WTB), mit Alexandra Vecic (TC Tübingen) eine Spielerin aus den eigenen Reihen im Endspiel vertreten zu haben, ist am Samstag zerstoben. Die Endspiele in Biberach beginnen am Sonntag parallel um 11 Uhr.

War es in den vergangenen Tagen die aus Immendingen stammende Alexandra Vecic, die in ihren bisherigen DM-Matches jeweils schnell in Führung gegangen war, so sah sich die vor knapp einem Jahr bei den Junior-Australian-Open ebenfalls im Halbfinale gestandene WTB-Kaderspielerin gegen Noma Noha Akugue (Der Club an der Alster) schnell mit einem Break im Hintertreffen. Die Linkshänderin aus Hamburg ging von Beginn an forsch zur Sache, schien die in ihren vorangegangenen Dreisatzmatches noch anfängliche Unsicherheit abgelegt zu haben. „Ich hatte mir vorgenommen, mich vor allem gut zu bewegen und positiv zu sein“, sagte die 17-Jährige nach dem Match. Dies half ihr, im zweiten Satz auch einen Rückstand von 1:4 wieder umzuwandeln, als Paradeschlag erwies sich die cross geschlagene Rückhand, die oft zu direkten Punkten führte. „Nicht, dass Vecic nicht kämpfen würde, aber Noma Noha Akugue ist einfach zu dominant“, kommentierte für den Tennis-Channel Mischa Zverev.

Duell der Vereinskameradinnen

Noma Noha Akugue, die zusammen mit sechs anderen Spielerinnen aus Porsche Junior Team zur DM nach Biberach fuhr, trifft im Finale auf Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen), die ebenfalls dem Talentepool von Porsche angehört. Im Duell mit ihrer Vereinskameradin Selina Dal setzte die ebenfalls erst 17-Jährige sich mit 6:2, 4:6, 6:1 durch. Prognosen für das Finale? Erst im Sommer standen sich Schunk und Noha Akugue bei einem ITF-Turnier im niederländischen Alkmaar gegenüber – gewonnen hat das Duell der beiden Linkshänderinnen damals die Hamburgerin.

Nach seinem hochspannenden und hauchdünn gegen Kai Wehnelt (Wiesbadener THC) gewonnenen Viertelfinale sah sich Titelverteidiger Daniel „Wally“ Masur auch in der Vorschlussrunde gegen Elmar Ejupovic (TC Homburg) mit einer schweren Aufgabe konfrontiert. „Es wird kein Spaziergang für ihn“, vermutete schon nach wenigen Ballwechseln TV-Kommentator Mischa Zverev. Beide gingen aufschlagsicher ans Werk, der Tiebreak war die logische Folge. Und wie schon am Vortag gegen Wehnelt schlichen sich bei Masur erneut wieder viel zu leichte Fehler ein. Die zweite Gelegenheit zum Satzball nutzte Ejupovic, um kurz darauf im neuen Durchgang mit einem Break die Weichen zum Finaleinzug zu stellen. Vor allem mit Aufschlägen durch die Mitte bereitete er viele seiner wichtigen Punkte vor, nahm Masur immer mehr in die Zange und schloss nach einer letzten der wenigen langen Rallyes das Match erfolgreich mit 7:6 (6), 6:3 verdient ab. „Ich hatte gegen Wally bisher eine 0:2-Bilanz stehen, ich wusste, er spielt sehr solide und nah an der Grundlinie und nimmt früh das Zepter in die Hand. Ich hatte mir deshalb gesagt, selber aggressiv zu spielen, habe gemerkt, dass es funktioniert. Als er dann am Anfang des zweiten Satzes anfing zu wackeln, habe ich bei mir die Intensität nochmals erhöht – und bin froh, dass es funktioniert hat“, sagte Ejupovic.

Solide aufgeschlagen

Im anderen Halbfinale mit Henri Squire (TC Kaiserswerth) fragte man sich zu Beginn: Wie würde es Benjamin Hassan (TK Kurhaus Aachen) gegen den Aufschlaggiganten ergehen? 21 Asse hatte der 20-Jährige Squire am Freitag ins Feld gezimmert, da konnte es einem schon beim Zuschauen Angst und bange werden. Hassans Rezept: „Bälle gut antizipieren und früh rangehen, das war er nicht gewohnt“, sagte er nach dem Match über seine Taktik. Selber hat er dann ebenfalls solide aufgeschlagen, so dass ihm am Ende je ein Break pro Satz zum 6:3, 6:4 reichten. Nach Biberach war Benjamin Hassan ohne besondere Erwartungen gekommen, nachdem er die Saison über verletzt war und kaum Turniereinsätze hatte. „Die letzten 15 Wochen habe ich für Fitness und Gewichtabnahme genutzt, in Biberach wollte ich einfach nur spielen“, sagt der inzwischen wieder bei 87 Kilogramm angelangte 25-Jährige. Sein letztes Match gegen Ejupovic datiert vom Januar 2019 bei den internationalen Herren-Tennismeisterschaften der Metropolregion Rhein-Neckar, es endete damals 4:6, 6:3, 6:2 für Hassan. „Das war auf Teppich. Auf dem extrem schnellen Deco-Turf-Belag in Biberach können es Kleinigkeiten sein, die am Ende entscheiden“, sieht er dem Sonntag selbstbewusst entgegen.