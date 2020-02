Zum Abschluss der Meisterwettbewerbe der Jugend in der Hallensaison 2019/20 sind die württembergischen Titelträger in den Altersklassen U9 und U10 ermittelt worden. Austragungsort der württembergischen Jüngstenmeisterschaften, des WGV-Tennis-Cups, war der Bundesstützpunkt in Stuttgart-Stammheim. Die Titel in der U10 holten sich Noemi Köhle (TV Biberach-Hühnerfeld) und Lorenzo Rauner (SSV Ulm 1846)

Überraschend erreichten bei den U10-Juniorinnen nicht die Topgesetzten Anastasia Vasylenko (TC Trossingen) und Delia Weinmann (TC Bernhausen) das Finale. Dieses bestritten Noemi Köhle und Polly Eichner (beide TV Biberach-Hühnerfeld). Satz eins holte sich Köhle mit 4:0, in Durchgang zwei zeigte Eichner eine harte Gegenwehr beim 5:3 für Köhle.

Im Finale der U10-Junioren standen sich derweil die beiden Topgesetzten gegenüber: Lorenzo Rauner (SSV Ulm 1846) und Marcel Krieg (TC Doggenburg). Im entscheidenden Tiebreak holte sich Rauner dabei mit 10:3 den Sieg.

Kim Hummel (SF Schwendi) erreichte in der Altersklasse U9 den dritten Platz.